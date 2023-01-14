Xpark也有水豚！露天澡堂全新登場　5大新春亮點搶先看

＊本篇重點提示＊日本橫浜八景島旗下的Xpark，迎接2023年農曆新年，自今（14）日起至2月12日推出充滿日本傳統文化的過年活動，並請來樂天女孩YURI及筠熹，特地穿著日本傳統服飾之一的振袖，搶先帶逛館內5大新春亮點。
◾完成「賀正月集章趣」送日式紅包
◾可玩過年限定100元加價小遊戲
◾水豚露天澡堂展區全新登場
◾必拍新春限定「巨大企鵝鏡餅」
◾企鵝咖啡廳推出豆香黑蜜蕨餅拿鐵
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📍亮點1、完成「賀正月集章趣」送日式紅包
活動期間在2樓入口處領取「賀正月集章趣」任務卡，在館內共5處文化補給站認識日本新年元素：「門松、鏡餅、十二干支、初夢、初詣」，完成集章後可至1樓出口服務台，兌換Xpark特製日式紅包1份，內含原創紀念幣，限量6000份換完為止。
📍亮點2、過年限定100元加價小遊戲
大多數日本人會在新年第一天到神社寺廟參拜，又稱為初詣（今年的初次參拜），並抽御神籤作為運勢參考。活動期間可在1樓室內區體驗過年限定的加價小遊戲，加價100元可體驗打彈珠、自製棉花糖DIY二選一，同時購買兩項內容加碼免費抽「生物運勢籤」。
📍亮點3、全新水豚露天澡堂登場
1樓戶外的世外桃源區新裝登場，打造全新「水豚露天澡堂」，還原日本常見的水豚泡柚子湯。日本研究指出，水豚泡湯有助於改善冬天乾冷導致的皮膚粗糙，而水豚泡湯模樣也讓人直呼好療癒。此外，兔年特別企劃「海兔」初見面，居住在淺海的海兔是一種腹足綱軟體動物，屬於海蛞蝓家族，樣貌與兔子相似，頭上長有兩對分工明確的觸角，過年期間可至3樓展區尋找「海兔」身影。
📍亮點4、必拍「巨大企鵝鏡餅」
今年春節將在企鵝展區呈現日本過年時必備的「冰雪鏡餅」，利用展區內降下的冰製作出類兩層蛋糕的造型。此外，1樓室內區也有巨大鏡餅造型的企鵝，在同一展區內還設有日本漆藝家江藤雄造的金魚系列作品展，呈現日本傳統工藝「蒔繪」與「金繼」的嶄新面貌，展示作品中出現的金魚有著美好、幸福、富裕等象徵。
📍亮點5、新餐點、新商品發售
Xcafe by PRONTO新推出「豆香黑蜜蕨餅拿鐵」，售價180元，將拿鐵結合傳統日式點心，咖啡中帶著香甜黑蜜風味，搭配外層裹著黃豆粉的軟Q蕨餅。讓拿鐵不僅是一杯咖啡。Xfun也推出原創商品「悠游茶罐」300元及「小判製造所」每次50元，日式茶罐內含小魚形狀茶包，而製作Xpark原創紀念幣的「小判製造所」全新開張，紀念幣共4款生物造型可蒐集。