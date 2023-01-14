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許維恩懷孕了！公開寶寶超音波影像、心跳聲：我們的禮物

▲許維恩（左）宣布懷孕，分享寶寶超音波影像及心跳錄音。（圖／記者葉政勳攝）
▲許維恩（左）宣布懷孕，分享寶寶超音波影像及心跳錄音。（圖／記者葉政勳攝）

娛樂中心／綜合報導

41歲許維恩和小6歲王家梁結婚1年多，她昨（13日）晚在粉專捎來懷孕喜訊，公開寶寶的18秒心跳聲、產檢的超音波畫面，以及孩子的小名，「大家好～我是忒忒，是大王和王后的小天使！」

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▲臥室是王家梁、許維恩（左）夫妻感情升溫的主場景。（圖／記者陳思誼攝）
▲王家梁（右）、許維恩捎來懷孕喜訊。（圖／記者陳思誼攝）
許維恩以「我們的禮物」形容和王家梁愛的結晶，並替寶寶創立IG帳號，曝光的聲音檔，可清楚聽見寶寶急促而有力的心跳，另一段影片，夫妻倆專注地盯著超音波影像，醫師說明胎兒有比上次更大，許維恩看了許久，忍不住說：「好感動喔！」

▲▼王家梁和許維恩直盯寶寶的超音波影像。（圖／翻攝自忒忒 Athena IG）
▲▼王家梁和許維恩直盯寶寶的超音波影像。（圖／翻攝自忒忒 Athena IG）
▲王家梁和許維恩直盯寶寶的超音波影像。（圖／翻攝自忒忒 Athena IG）
▲▼王家梁和許維恩直盯寶寶的超音波影像。（圖／翻攝自忒忒 Athena IG）
此外，許維恩在配文模仿寶寶的口吻，興奮地寫道：「我降臨到媽咪的懷抱裡了！大家好～我是忒忒！我來了！」她說「忒忒（tete Athen）」靈感來自希臘神話裡的女神阿佛洛狄忒，象徵愛情與女性的美麗，她有古希臘最完美的身段和樣貌，一直被認為是女性體格美的最高象徵，是智慧女神也是戰爭女神，具有威力與聰慧，還是法律和秩序的保護之神。

《NOWnews今日新聞》傳訊息恭喜許維恩、王家梁，經紀人表示：「確定是懷孕，而且滿3個月，依照習俗嚕！」網友紛紛留言：「歡迎忒忒兔寶寶到來」、「看到這一刻真的好感人」、「恭喜！終於等到這天了，替你們開心」、「恭喜維恩和大王～媽咪身體多保重」、「恭喜大王大嫂，如願以償」！（編輯：楊穎軒）


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