周線連2紅！通膨、法說釋正向訊息　台股有望回歸基本面

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現階段多數投資人對市場的態度仍顯相對審慎，主要是對通膨壓力與升息步調仍存有擔憂，但安聯投信台股團隊認為，在美國最新通膨數據表現符合市場預期、讓市場期待聯準會有望再次放緩升息步伐、而有助於信心的回溫。
面對今年農曆年假有10天，安聯投信台股團隊提到，農曆年假期間剛好碰到美國財報周與2月初聯準會開會，只是與台股關聯度較高的美股法說時間都有避開農曆假期，因此，除非聯準會升息超出市場預期，則台股有望回歸基本面、走自己的路。
另值得注意的是，目前市場對於通膨與升息影響應已逐步鈍化，安聯投信台股團隊指出，實際上今年關注點是轉向是衰退年？還是有望開始復甦？由於目前庫存、獲利展望等還在修正，料此部分觀點會反覆論證，但目前偏向復甦的聲音變多。
再就近日登場的重要法說釋出訊息來看，安聯投信台股團隊認為，在AI、高速傳輸等高階製程或科技新創技術等主題，其展望有望先蹲後跳，一來意味著布局契機浮現，另外也為市場注入信心，因此，建議投資人可適度抱股過年或以定期定額方式參與台股。
在非電族群部分，安聯投信台股團隊分析，由於中國解封後的復甦之路仍有待觀察，因此相對保守看待相關效應，但可留意政策概念股，如受惠政府推動能源轉型、綠電等所需要投入資源，加強智慧電網與儲能系統等基礎建設。