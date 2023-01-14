三軍總醫院也加入　保險理賠醫起通服務再擴大

在醫療保險領域，患者、醫療機構、保險業者間過往因為無法建立有效聯繫協作機制，導致民眾申請理賠所需耗費精神及時間成本極高。有鑑於此，壽險公會聯合了多家壽、產險公司及醫療院所推出「保險理賠醫起通」業務，藉由建置的「保險科技運用共享平台」結合醫院於民眾授權下提供的「醫療資料」，達到便民的理賠服務，現在就連三軍總醫院附設民眾診療服務處也正式加入，讓民眾申請保險理賠更便利。
記者顏真真／台北報導
壽險公會表示，為了提升民眾使用理賠服務的便利性，持續邀請全國的醫療院所加入「保險理賠醫起通」，期望提供給保戶更多元、便利的理賠環境，簡化民眾申請流程，實現理賠申請便利、快速的服務體驗，響應政府推動便民政策。
目前加入「保險理賠醫起通」服務的合作醫院包括台北市聯合醫院之中興院區、仁愛院區、和平婦幼院區、忠孝院區、陽明院區、松德院區、林森中醫昆明院區（不含院外門診）、國泰綜合醫院總院（不含分院）、新光吳火獅紀念醫院（不含分院）、台北市立萬芳醫院、秀傳醫療社團法人秀傳紀念醫院、秀傳醫療財團法人彰濱秀傳紀念醫院、竹山秀傳醫療社團法人竹山秀傳醫院、台南市立醫院、 高雄市立岡山醫院、員榮醫療社團法人員榮醫院以及三軍總醫院附設民眾診療服務處。
壽險公會表示，在金管會及保險局的指導協助下，利用保險科技持續落實公平待客及普惠金融的政策目標，讓民眾在就醫時不必再奔波於醫院與保險公司間，申請理賠皆能享受一家申請、多家受理的便捷服務，未來也將持續洽邀醫療院所加入，以提供有投保商業醫療保險的民眾更便捷優質的理賠服務。