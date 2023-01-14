春節辦年貨倒數！量販門市9折回饋　全聯隔日達爆殺3折　

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隔日達春節前推出眾多爆殺價特惠商品，1/11~1/12限時搶購品，原價2,460元的特福巴洛克系列不沾鍋具3件組，下殺6折限搶價1,480元、娘家益生菌特惠價平均每包32元有找、日本牛奶皇后米直接半價優惠，平均一包只要109元，還有超多知名品牌夯品，特殺3折起限量搶購。1/18~1/29過年期間購物滿888元還有機會抽888福利點新春紅包，讓大家福氣滿滿過好年。
每週三限量神券，1/4、1/11、1/18、1/25、2/1當日全聯箱購商品單筆結帳滿1,500元，折抵100元；隔日達商品滿1,200元折抵100元；1/14、1/15、1/19、1/20使用全支付單筆消費滿1,500元，贈1,000福利點；使用PX Pay單筆消費滿1,500元，贈600福利點。
🟡【家樂福】
決戰農曆年前最後黃金周末假日採買潮，家樂福新年澎湃迎錢兔1/14~15、1/18~20，家樂福量販店單筆消費滿2,000元；超市單筆滿888元，結帳享有9折回饋現金折價券、線上購物單筆滿2,000元直接9折優惠。百款人氣生活用品/食品買一送一、多項食品清潔用品會員專屬加價購！
此外，家樂福會員快打開家樂福APP！即日起至1/26每日開啟家樂福APP有機會獲得2023元錢包儲值金、紅利點數、線上購物折扣碼！總獎金1百萬元。（每位會員每日限領一次紅包）
🟡【大潤發】
大潤發於1/14~1/20推出單日單筆消費滿2,000元(含)送9折現金抵用券，單筆消費最高回饋5,000元現金抵用券。且即日起至1/23必備的家庭清潔用品有別於往年，單筆消費滿499元送60元現金抵用券。
🟡【愛買】
愛買回饋會員，年前1/14(六)、1/15(日)、1/18(三)、1/19(四)、1/20(五)共五日推出檔期優惠，包括HAPPYGO會員全館單筆付款金額「滿2000元享9折」，折扣金額以現金抵用券贈送，單筆最高回饋300元，「9折活動+指定銀行回饋」最高送500元，活動期間每會員可回饋2次；購買電視、冰箱、洗衣機單筆滿5000元送500元家電抵用券，年前想換大家電的民眾，可千萬別錯過。
還有2023年發行新春「兔年刮刮卡」，每張只要100元，限量7萬張，前三大獎送出東京、首爾、曼谷雙人來回機票，APPLE WatchSeries 8、愛買提貨券5千元等大獎。自12月中開賣已吸引2萬多人開刮、熱銷3萬多張，單筆購買3張刮刮卡，還可以參加轉轉樂，有機會獲得「國內旅遊兌換券」；單筆購買５張以上，登錄發票再抽iPhone 14、愛買提貨券5千元等好禮，等不及初一搶福袋的民眾，不妨先透過刮刮樂試手氣。