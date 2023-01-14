除舊布新誰付錢？金主多為3字頭男性　雙北最敢花

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若以縣市分布觀察，新北則居冠、北市次之，兩者合計就佔了全台1/3簽帳金額，顯示喜歡除舊布新的大宗原來是雙北居民，台中市則以15%比例居第三。
也由於傢俱家電普遍售價金額較高，民眾較常使用分期付款，兆豐銀行也特別在春節前夕推出5大家居及八大3C家電的分期回饋優惠，3月底前只要刷兆豐任一信用卡不僅可享分期0利率優惠（期數依各店公告為主），單筆分期滿額，登錄還可享最高1500元刷卡金回饋，門檻包括滿2萬元送300元、滿5萬元送800元、買10萬元則送1500元，民眾都可依自身需求採購。
北富銀則建議消費者，此時購物需求顯著增加，可善用如J卡、momo卡這類回饋無上限的信用卡，再搭配通路促銷活動，無形中能省下可觀支出。以momo卡來說，至1月21日期間消費滿額並登錄，就有機會獲得最高10%加碼，若挑選千大品牌商品，最高合計可享20%回饋，對荷包不無小補。若是想逛節感受年節氣氛，可以到台茂、廣三SOGO、新光三越、遠東百貨及遠東SOGO，刷富邦卡享滿額最高回饋10000元。
此外，採買年菜及各式生鮮冷凍食品、準備過年用品與伴手禮等，是家家戶戶年前必備的重頭戲，北富銀特別與家樂福、愛買、大潤發等量販店合作，農曆年前消費滿額最高可獲得200元抵用券；購買福華飯店年菜外帶刷富邦福華聯名卡直享9折、刷富邦卡享95折優惠，聰明消費過好年。
因應近期民眾至量販店採購年節商品的需求增加，台新銀行則是1月23日前至大潤發刷大潤發聯名卡，單筆刷20000最高回饋15%；返鄉、走春所需的伴手禮盒於3月31日前，民眾首次於全支付綁定台新銀行信用卡，至全聯福利中心消費或以全聯APP儲值，最高回饋66點全點。
近年來許多民眾會預訂餐廳享用年菜，省去料理的時間，讓全家團圓更輕鬆，台新銀行信用卡提供百家星級美饌75折起、王品集團餐廳最高6%瘋點數回饋，民眾在2月28日前單月份餐飲（含飯店）消費達檻，還加碼贈超人氣大同電鍋。若節假日搭配台新銀行玫瑰Giving信用卡最高再享3%回饋。
因應防疫、減少接觸，農曆年前，許多通路開辦線上年貨大街，設置年菜、年節送禮專區，LINE Bank也提醒用戶，線上或實體店面刷卡消費，使用LINE Bank快點卡，每筆刷卡消費享筆筆LINE POINTS 1%回饋，刷越多、賺越多，回饋沒有上限，且LINE Bank獨步業界「即時給點」，不用等到隔天、下個月，刷卡當下就立刻賺到LINE POINTS，馬上可以用回饋點數再多買一項，點數不會「欠過年」。
此外，鑒於全台居家清潔市場已突破10億元規模，大都市甚至以每年將近3成的幅度持續成長，不少人更會在年前找專業清潔公司進行大掃除，兆豐銀行也推出清潔服務刷卡滿千現折200的優惠，今年3月底前民眾只要在「HOHO好服務」網站預約清潔服務，輸入折扣碼就能享有優惠，若使用e秒刷鈦金卡還能另享3%回饋，滿3千元還能再享3期0利率優惠。