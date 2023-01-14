10天年假將至！確保春節ATM順暢運作 央行提3措施因應
由於今（112）年農曆春節將期長達10天，金融機構沒營業，民眾要提領現鈔等只能透過自動櫃員機（ATM），為確保年春節期間ATM提款、轉帳等跨行系統順暢運作，央行提出3措施請財金公司及金融機構超前部署，包含留存充足的跨行清算資金、注意ATM補鈔等。
記者顏真真／台北報導
央行表示，為利跨行交易24小時順暢運作，已請財金公司督促金融機構留存充足跨行清算資金，因應跨行支付交易量日益成長，近年金融機構於春節假期前留存的清算資金逐年增加，111年9天假期共留存4014億元，今年10天假期預計可達4087億元，足以支應跨行支付交易24小時順暢運作。
同時，央行也請財金公司加強維護跨行系統運作，以應民眾跨行提款與轉帳之需。財金公司已於111年12月函請各金融機構，加強監控清算資金使用情形，金融機構如有臨時性的緊急資金需求，可利用央行與財金公司增撥跨行清算資金機制辦理；另財金公司亦將加強維護金融資訊系統，以確保跨行業務正常營運。
此外，金管會也已請金融機構注意ATM補鈔及電子銀行運作，並已函知銀行公會轉知全體金融機構，加強春節期間ATM補鈔及電子銀行服務，以因應企業及民眾資金調度、提款及轉帳等金融服務需求，並落實資訊安全防護措施。央行亦鼓勵民眾以數位方式進行紅包轉帳傳遞心意，包括利用手機門號跨行轉帳發放數位紅包。