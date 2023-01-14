小甜甜、宋逸民互槓！吳宗憲嘆漏洞百出 勸男人別動手
「前黑澀會美眉」Mavis瑪菲司於今（14）日舉辦特賣會，吳宗憲、韋禮安都出席站台，韋禮安獻唱歌曲《如果可以》、《女孩》炒熱現場氣氛，吳宗憲也加碼送上自家產品抽獎，受訪時談到小甜甜（張可昀）與「藝起發光協會」的風波，奉勸「全天下的男人都不要動手」。
記者吳雨婕/台北報導
吳宗憲提到這陣子比較忙，笑說身為演藝圈公道伯，如果由他介入處理小甜甜事件，可能狀況會比較好，「沒辦法，這件事一開始就處理不當。」他也表示：「榮耀歸於上帝，名號無需彰顯，不愛一個人可以，但打人就不好。」他認為身為神職人員更要小心，最簡單的就是不能打太太，「男人當然有必需要承受的壓力，但那種說『來啊！打我啊』的女人也不行，我覺得逸民處理可以再細膩一點，要講更清楚，要扯這麼多就會漏洞百出。」
此外，吳宗憲分享他即將在本月升格當阿公，二女兒將臨產，Sandy預產期是在3月，他透露只要生女兒就是給200萬，生兒子給100萬。談到今年公司的年終，他表示：「我們年終比例與一般老闆不一樣，我們是分潤，年終一定有啦！多到不方便說。」
※【NOWnews 今日新聞
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