春節連假返鄉暗藏危機？醫示警：恐被「雙病毒」爆發夾攻
再過一週就是長達10天的春節連假，可以預期大量的返鄉和出遊人潮屆時都將湧現，中山醫學大學附設醫院兒童急診科主任謝宗學提醒，國內新冠疫情確診人數在這幾天雖然逐漸走下坡，但臨床實際卻感受到，「需要留院觀察或住院處理的兒童病人變多」，希望春節期間不要出現「流感」和「新冠疫情」兩個病毒共同肆虐的情況，兒童急重症醫療緊繃的程度將更加嚴重。
記者張志浩/綜合報導
謝宗學昨（13）日在臉書粉專「Dr. E 小兒急診室日誌」發文指出，「流感」的流行近期有稍有升溫，不過暫時沒有爆發大疫情的跡象，反而2023跨年後，新冠疫情明顯升溫，推測是因為「高流感疫苗接種率」和「高口罩配戴率」，壓抑了流感病毒盛行。
春節假期即將到來，會不會因為大量人潮流動造成新冠肺炎和流感同時爆發流行？謝宗學坦言「希望不要」，他解釋，目前在兒童急診光是處理新冠肺炎，都有點吃緊的感覺，若再加上流感，兒童急重症醫療緊繃的程度將更加嚴重。
對於春節可能發生的疫情，日前胸腔暨重症專科醫師黃軒也曾提及，「家中有長者或高風險族群」、「尚未接種追加劑者」、「曾感染確診已康復滿3個月者」、「春節前有親友從國外返台者」等4類人，都是醫師建議要施打次世代疫苗的重點族群，而民眾過年返鄉增加，可能讓家庭傳播機會劇增，若要預防農曆新年感染潮，一定要必備「快篩、疫苗、口罩」等3寶。