高嘉瑜遭民進黨基層霸凌 柯文哲：她跟王世堅都非常忠心
民進黨立委高嘉瑜與台北市議員王世堅等人，近日因為針對2022選戰敗選，將砲口對準黨內，因此遭到基層黨員批評，甚至要求黨中央開出兩人黨籍。而高嘉瑜更是在陪同黨主席候選人、副總統賴清德進行政見發表會時，遭到黨員當面嗆聲。對此與高嘉瑜交情不錯的民眾黨主席柯文哲則表示，「不管是王世堅或者是高嘉瑜，我相信他們都是忠於民進黨的。」
記者丁上程／台北報導
柯文哲今（14）日上午前往萬華區，參與民眾黨中正萬華聯合服務處成立典禮，也向民眾發放春聯以及紅包等過年物品，並於會後接受媒體訪問。由於前一天柯文哲才在臉書上公布自己提前退休的消息，也引發各界議論，而柯文哲則表示不是提前退休，「因為台大醫學院一年要退休只有兩個時間，2月1日或8月1日，所以我選前者。」
柯文哲直言，退休還是有一些東西要弄，像是勞健保換位置之類的，當天只是一個醫學院給退休老師的頒獎儀式。至於現場記者則追問，是否在2月1日開始就會到自己的基金會上班？柯文哲則直言不叫上班，要開始工作，包括整個黨務還是要整理，「以前一天只有24小時，根本都沒有在處理黨務，一個禮拜就2個小時，所以感覺上非常混亂，現在要專心來準備很多工作。」
至於針對近日來高嘉瑜與王世堅頻頻遭到黨內砲轟，柯文哲也為他們緩頰，強調不管是王世堅或者是高嘉瑜，他相信都是忠於民進黨的。柯文哲也強調，一個黨還是要允許有不同的聲音，高嘉瑜只是講話比較直，「我覺得說我講話已經夠直白了，他比我還直白，這實在是有夠白目。」柯文哲說，相信她是出於善意，「所以不需要去霸凌她啦，我覺得那是不對的。」