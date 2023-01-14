(G)I-DLE舒華打彈珠打中滷肉飯！唱《TOMBOY》消音髒話
南韓女團(G)I-DLE受台視邀請，來台錄製除夕特別節目《超級巨星紅白藝能大賞》，韓籍成員薇娟、小娟，泰國籍成員Minnie、中國成員雨琦，以及台灣女孩舒華5位成員今（14日）在錄影前舉辦記者會，薇娟場上更清唱《TOMBOY》並把髒話「專業消音」，主辦單位還送上雞排、滷肉飯、珍珠奶茶、涼麵、蚵仔煎等道地小吃，以及彈珠台遊戲給成員玩樂。
記者陳雅蘭/台北報導
台視準備大型彈珠台給成員，讓她們隨機抽美食吃，舒華打中想吃的滷肉飯，一旁的Minnie興奮以中文喊：「好厲害！」雨琦許願想喝珍珠奶茶，卻選中「可愛三連拍」，小娟則是打到「用中文拜年」，雨琦就立即教學「新年快樂」、「兔年大吉」，想吃小籠包的Minnie順利如願，薇娟想嚐嚐涼麵，最後跟舒華一樣打中滷肉飯。
遊戲環節結束後，準備進行訪談，主持人逗趣要工作人員把食物送走，甚至喊起流行廣告詞：「今天不叫Foodpanda送，叫工作人員送（食物）！」其他成員未接到哏，僅舒華聽懂並默默笑出來。
聊到過年習俗，以及是否會給長輩紅包？雨琦笑說：「小時候都會期待從長輩那邊拿到（壓歲錢），但我們現在年紀也不小了，到了要給小朋友壓歲錢，但我跟舒華還是忙內，過年我們會找她們（其他成員）要壓歲錢，她們聽不懂，但她們會給我們啦！」薇娟則笑說：「不給她們也可以啦！」說完隨即補充：「沒有啦！我會給！」
小娟透露正在準備世界巡迴演出，雖然這次是藉由錄節目來台，但她說：「今年有在準備，大家再期待一下！」舒華這次難得回台，卻沒時間回桃園，她說：「回家比較難，有點遠，時間也比較短。想念的食物太多了，昨天有去夜市，都有吃了！」記者會最後，勤學中文的Minnie小秀實力，她用中文說：「好，今天見到你們，很幸福很開心，很愛你們，新年快樂，謝謝！」發音標準，獲得滿堂彩。