彩虹爺爺一百歲　盧秀燕祝福身體健康

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今日慶生會上，市長盧秀燕、市議員劉士州、朱暖英、文化局長陳佳君、南屯區長林秋萬、春安里長閻新懃、春安國小校長陳貞蓉、警察局第四分局長許明耀等人都到場為彩虹爺爺唱「生日快樂歌」；盧秀燕也致贈福壽安康金牌及雞精，期盼黃爺爺繼續開心作畫，平安健康。黃爺爺則發送橘子給出席來賓，祝福大家新年大吉大利。
針對黃爺爺照料情形及彩虹村加固工程進度。盧秀燕說，黃爺爺具有榮民身分，現在由家人及退輔會共同照料，謝謝退輔會定期探視、關心黃爺爺；盧市長說，彩虹村位於市有地，是早期居民自行搭建的簡易房舍，年代久遠且多為磚牆與土角等材質，甚至有傾斜崩塌的可能性，為了來訪遊客安全，目前市府正進行預防性加固工程，預計加固工程1月底完工，在工程驗收合格及確保安全無虞後分階段對外開放。
盧秀燕也提到，雖然黃爺爺現在每天仍繼續創作、繪畫，但考量黃爺爺年事已高，應該頤養天年、不要太過操勞，市府完成彩虹村加固作業後，規劃進行其他營運計畫。
另外，現場媒體關心先前有人破壞彩虹村內黃爺爺創作，市府目前處理情形。盧秀燕強調，市府已進行提告，因為這是黃爺爺的心血結晶，也是台中市產，民事賠償訴訟正在台中地院審理中，刑事毀損案件正由地檢署偵辦中，期待法院儘快判決，判決之後針對損毀畫作部分予以修復。
文化局表示，位於台中市南屯區的彩虹村，是原眷戶與附近區民搭建的不起眼平房，因為黃永阜先生閒暇時將房舍彩繪成五顏六色富有童心的美麗空間，自屋頂延伸至周圍牆面與地面的質樸彩繪，讓到訪彩虹村的遊客驚嘆不已，成為享譽國際的知名景點。