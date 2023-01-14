快訊／宋逸民不忍了！怒發文「反擊王瑞玲」：完全莫須有

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此外，因為王瑞玲先前提起艾成，也讓宋逸民怒反擊：「妳完全不知道我們在失去這位弟兄後的傷心和處理方式，也完全不清楚我們有多愛這位弟兄，你這樣講我們心中最愛已離世的家人，實在對我們傷痛至極，這對於已逝者也是極為不尊重的啊！每個人都必需要為自己的話語負責，你這些隨意說的言語，已經對我們及我們的家庭，還有教會以及我們的信仰，造成了非道歉即可挽回的嚴重傷害」。
宋逸民發文全文如下：
本來因著基督的信仰，真的不願意也不想再對於王小姐有任何的回應…
但，因為王小姐完全沒有辦法停止的在媒體上，及社群平台上，用我們已在記者會上澄清過的事實，仍然繼續用她的想像，連續發文不實的指控我們，這一件件、一樁樁的事情，甚至還不實指控我們要求她刪文，已經嚴重的對於我個人、我的家庭和教會，造成了無法彌補的傷害，更已造成我們每天日常生活極大的困擾，因此我們在此想要善意的規勸王瑞玲小姐：
有關妳說我們從一開始就是要搭遊覽車，從頭到尾都沒有要訂火車的太魯閣事件，我們在記者會上，已經一再強調，我們就是因為當天沒辦法訂到票，才改搭遊覽車，因此我們當然無法提出任何票根，
我們已非常清楚說明，但妳卻故意忽略，反一直叫我們提出火車票根，我們實在不了解妳的邏輯和意圖？
從頭到尾，我們就是確確實實因為訂不到票，才改搭遊覽車，那麼又何來妳後面所說，我們要求大家必需作假見證，好讓我們能夠和其他的牧長平起平坐呢？
（我想這個謠言已經完全不攻自破）
並且我們也實在想不出來，妳到底都是從哪裡想像出這樣的話語呢？
這12年來，我們是完全不支薪的牧師師母，全人全心奉獻給教會，從來沒有拿過一毛錢，幫協會做帳的會計部門皆可證明，並且協會所有的帳目此時此刻就貼在教會的會堂，大家都清清楚楚，因此我們所有的人真的都完全不能夠明白，妳為什麼要這樣一而再、再而三的説這些不實的話語呢？
甚至我們也不斷的強調，歡迎所有的奉獻者（包括妳）來查詢，又試問如果妳真的想要了解，妳可以直接聯繫查詢即可，會計部門也都會詳加說明…
而妳，不是也都已經查詢過了嗎？妳也可以再回去看看簡訊回憶一下，當時，我們寄出奉獻收據給妳時，妳對於奉獻金額有疑問，我們不是也立刻透過簡訊，把妳的奉獻，請會計師一筆筆詳細列表傳給了妳，而妳不也再次和我們確認了相同的奉獻收據金額無誤了嗎？
（我們彼此手上都有相關簡訊及開立的奉獻收據，若王小姐同意我們可以公開）
王小姐不斷地對外說奉獻收據不可以抵稅，但這12年來一直到此時此刻，藝起發光完全是政府合法立案，到目前為止，從來沒有聽說過任何人的奉獻收據不可以抵稅，妳要不要再跟妳的會計師對清楚呢？
所以我們實在不明白，為何妳要不斷地透過社群平台及媒體，說那麼多誤導社會大眾、甚至不真實的話？如果妳是因為想要參與在這次的風波新聞中，妳的確已經做到了，但我們想規勸妳，這恐怕會損害妳的人格與誠信度….
另外，妳因為參與藝起發光活動所支領的酬勞，我們這裡也都已找出妳之前所有支領協會費用簽名的勞報單，每一筆會計師都是完全按照國稅局的規定，申報執行業務所得，我們不明白為何妳明知卻故意發文質疑這個正確的做法？
因為我們完全都是按照政府規定來執行，而且妳完全清楚明白奉獻收據、勞務扣繳憑單的真相，卻還故意使用不實指控，及虛假文句來質疑我們的金流，我們不明白妳這樣傷害我們的目的到底是什麼呢？
妳特別指控我們規定所有藝人，去外面教會作見證的費用都必需要全部上繳回來？
這個所有藝起發光的藝人，通通都可以作證，我們從來沒有這麼荒唐的規定….
我們真的完全不明白，妳為何能對我們有這麼多傷人的不實指控呢？
還有，妳在離開藝起發光後，向我們要求歸還妳之前的奉獻，雖然在民法上規定，捐款是贈與，已完成的贈與不得撤銷，但我們仍然擔心妳有需要，於是努力的跟會計師爭取，看看在規定下，有甚麼方式可以幫助妳。
最後會計師說，如果真的要討回去，恐怕還是得完全按照國稅局的規定，開立勞務報酬，我們回復你，是妳自己又說「那不要了」….
（我們互相手上都有簡訊，如果王小姐同意我們可以公開）
妳特別對外說，妳是因為我們夫妻感情私人的因素被迫離開的？
但，這中間的矛盾讓我們完全不能明白….
因為，如果妳真是因為我們夫妻感情私人因素被迫離開？
如果我們真的像妳說的這麼不堪、這麼不好、又讓妳這麼委屈？
那麼為何妳又會在離開藝起發光之後，又傳簡訊回來，跟我們不止一次的道歉，説妳不該對我們情緒和態度不好，希望可以趕快回到藝起發光聚會？
難道只是因為我們回復請妳先稍微沉澱、冷靜一陣子，妳就不能夠接受，所以要趁機這樣說話來傷害我們嗎？
（我們彼此手上也都有簡訊，若王小姐同意我們可以公開）
妳繼續抨擊我們，說我們花錢以每則10元請網軍，這完全是莫須有的事。我想請問，你這樣說的證據在哪裡呢？
我們一直忍著沒有公開這些事實和細節，是因為我們真的希望可以停止這些無謂的謊言，讓社會回到安寧。
但接下來妳竟然又繼續故意提及我們的摯友艾成弟兄………..
妳完全不知道我們在失去這位弟兄後的傷心和處理方式，也完全不清楚我們有多愛這位弟兄，你這樣講我們心中最愛已離世的家人，實在對我們傷痛至極，這對於已逝者也是極為不尊重的啊！！
每個人都必需要為自己的話語負責，你這些隨意說的言語，已經對我們及我們的家庭，還有教會以及我們的信仰，造成了非道歉即可挽回的嚴重傷害。
更讓我們覺得最痛心和不可思議的是，妳到底是如何能這樣坦然的告訴大家這些明明不是事實的話?
沒有人應該被這樣毀謗和被傷害，也沒有人可以這樣不按事實，隨意開口編造中傷人的話，這樣不但是嚴重的浪費社會資源，更是造成大家對我們及基督信仰極嚴重的傷害….
希望妳能夠立即停止，不要再傷害自己，也不要再傷害大家，更不要再傷害基督的信仰，如果妳真的有覺得有任何不公不法的地方，妳也可以依法程序來保護妳的權益，但不要再用媒體上放話及做文章的方式，來浪費社會資源和造成大家的混亂及困擾。
聖經教導我們，用愛心說誠實話，絕不可妄言，願平安的靈與妳同在！