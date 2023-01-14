斷崖式降溫！「冷氣團＋雨彈」提早拜年 北台灣跌破10度
一夜入冬的時間到了！中央氣象局表示，今晚開始冷空氣接近，台灣各地將開始降溫，明（15）日冷氣團正式南下影響，越晚越冷，尤其北台灣寒意明顯，這波冷氣團影響最劇烈的時間點在下週一（1/16）清晨，台灣部分地區清晨甚至將跌破攝氏10度；且不只冷空氣侵襲，受鋒面影響，桃園以北、東北部地區今晚起至明日將有較持續的降雨，高雄以北風力也明顯增強，氣象局將持續觀測低溫動態，請民眾多加留意最新天氣資訊。
記者張志浩/綜合報導
中央氣象局預報員趙紘指出，經過幾天較溫暖的天氣後還是迎來了冷氣團，明日清晨北部低溫攝氏16度、中部攝氏18度、南部攝氏20度、東部攝氏19度，隨時間拉長越晚越冷，明日入夜後北部低溫降至攝氏13度、中部攝氏15度、南部攝氏16度、東部攝氏17度。白天高溫部分，北部攝氏16度、中部攝氏22度、南部攝氏23度、東部攝氏21度，降溫相當明顯。
趙紘提及，這波冷空氣強度介於大陸冷氣團和強烈大陸冷氣團之間，預計影響到下週二（1/17），最冷的時間點出現在下週一清晨，北部僅攝氏11至12度，部分沿海和空曠地區將跌破攝氏10度，中部、花蓮攝氏13至14度，南部攝氏15至16度。
降雨部分，明日清晨鋒面通過，桃園以北降雨較明顯，其它地區也有局部短暫雨，白天開始，降雨轉為以迎風面的北部及東半部為主，其它地區降雨機率較低，下週一中部山區也要留意中層水氣帶來的零星降雨，下週三、下週四（1/18至1/19）降雨範圍縮小，僅剩桃園以北及東半部地區有局部短暫雨，其它地區為多雲到晴。
趙紘提醒，明天過後一直到春節連假都是偏冷的天氣型態，下週三、下週四冷氣團減弱，氣溫略為回升，但北部感受不明顯，下週五小年夜（1/20）東北季風再增強，降溫幅度雖不會像明日如此巨大，但大年初二（1/23）過後，可能又會有較強的冷空氣接近，大家一定要做好心理準備。