中職／拿莫伊漾球迷會！150位球迷以上同樂

結束中華職棒季後挑戰賽後拿莫伊漾緊接著參加球團的季後訓練，提早準備下個球季將面臨的新挑戰，短暫休息過後他持續保持訓練外更是行程滿檔，讓喜愛他的球迷在休賽季也可以在球場以外的地方看到他的身影，拿莫也透漏將會有特別的影音企劃將在未來播出，請球迷朋友們敬請期待。
記者吳政紘/台北報導
多才多藝的拿莫伊漾在今日(14日)舉辦季後見面會，有別於過去大家所想像的球迷會形式，他準備了歌唱、跳舞與球迷互動等表演內容，利用季後訓練外的時間找老師學舞、找時間練歌，希望給球迷們看到最不一樣的球迷會。帕菲克國際運動行銷地點選在三創CLAPPER STUDIO，還邀請哥哥和姊姊同台演出就是為了給球迷演唱會等級的體驗。
除了才藝秀之外，身為國光牌年度代言人的拿莫伊漾也帶著Luby與球迷一起跳應援曲同樂，活動中與球迷玩遊戲互動送出獨家小禮物，入場的球迷朋友都拿到拿莫本人設計的紅包袋，提前與大家共享下周末的春節喜氣，祝大家新春開運，鴻兔大展！
最後，拿莫伊漾表示：「我覺得球迷很辛苦，也很願意花時間來支持自己所愛的球員，所以我想用這種屬於我不一樣的方式來感謝他們。」感謝球迷們對他的支持也愛他的家人，明年球季他會努力讓自己變得更好，在場上全力以赴回應大家對他的支持！