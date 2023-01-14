春節必勝穿搭！「12星座幸運色」穿上身　麻將每把都自摸

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牡羊、獅子：幸運色穿搭「寧靜藍」
過往理想被潑冷水，被磨損的信心與個性削弱了持之以恆的力量；在今年裡牡羊職場上常常是公司對，位置對，但機會不對，獅子則必須要盡可能把話說清楚；平日穿著適合寧靜藍色系，穩定心境，加強在關鍵時刻下決定的勇氣，職場一路才能暢行亨通。
天秤、射手：幸運色穿搭「優雅紫」
這組率性星座在2023衝刺高飛機會大，業績績效將會是最重要的成功指標；今年的天秤容易浪費時間在無意義社交上；射手往往憑感覺亂槍打鳥而事倍功半；穿著優雅紫色系的色彩，帶來靈性與感知，思緒去蕪存菁，使眼光與出手更精準，鎖定正確目標衝刺。
天蠍、雙魚：幸運色穿搭「活力黃」
今年的職場表現平穩，想要荷包滿滿請務必多留意兼職與投資的致富機會；天蠍容易滿足於現狀因而駐足不前；雙魚恐因一時的懶惰而錯失了本可豐收的成果；平日穿著適合活力黃色系，補充如旭日般的朝氣精力，以及源源不絕的財氣，年度財富幸運星自然非你莫屬。
雙子、處女：幸運色穿搭「熱情紅」
今年身邊暗藏著許多幸運之事，等待你去發掘與爭取，比較討厭的則是揮之難去的小人運；雙子人紅是非多，受到委屈要設法聰明回擊；處女被注目與期望太，心累指數攀升；熱情紅色系是熱血的顏色，鼓舞著元氣跟精神，吸引更多的貴人到身邊，適時助你一臂之力。
巨蟹、水瓶：幸運色穿搭「個性綠」
往年歷練致使你的防備心越變越重，在今年可能會成為拓展人脈時的阻礙；巨蟹要放下對人事物的主觀，重新認識就會有新想法；水瓶眼中不能只有自己，多用心去關注旁人；個性綠色系色彩有著平和的理性，消弭難以親近的印象，與人互動自然而然，新的朋友圈更可能因此產生。
金牛、魔羯：幸運色穿搭「元氣粉」
搶時間、搶表現、搶著見到結果，今年的理性太滿與急功心切，好像人生中只有工作是大事似的；金牛可以試著將工作與生活劃分開來；魔羯該惡補一下更多有趣的時事話題；選擇元氣粉色系服裝，讓感性而溫柔的力量，帶領你放緩步調，找回潛藏已久的浪漫心情，桃花盛開指日可待。
🟡新年開運護身「服」
UNIQLO特別攜手北、中、南的知名廟宇推出新年開運護身「服」， 1/25(三) – 1/29(日) 會員消費滿千元，就送好運護身「服」。有保佑平安的苗栗白沙屯媽祖、廣招桃花的台北霞海城隍廟、守護健康的台南學甲慈濟宮以及庇護財源滾滾的北港武德宮，新年好運隨身帶著走，同時也加碼多樣春節限量滿額好禮陪大家過好年，包含兔年限定紅包袋、兔年日式小碟等，千萬別錯過新年好運加持！
🟡開運必備內在美
德國內衣品牌Triumph黛安芬新春推出「AQUA水感動系列新品」，嶄新一年的滿滿好運就從內在美開始提升！「AQUA LUCKY幸運水感動系列」設計靈感取材於杏花，象徵著幸福和美好，期望全新一年會帶來好運，隱形美邊設計及平滑罩杯完美百搭日常穿著，不論是年節的團圓聚餐、新春拜年走春，都能自在享受美好的新春假期。
「AQUA JADE翡翠水感動系列」以生機蓬勃的翡翠木為設計靈感，創新一體成形的彈力蕾絲兼具服貼無痕與新春時尚風格，新的一年推出象徵熱情與喜悅的質感紅色系，自信迎接一整年的好運勢！