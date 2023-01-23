專訪／楊奇煜育兒有招！當嚴父不心軟　「不信愛的教育」

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2個兒子如今分別才剛滿2歲跟快滿1歲，年紀都還小，被問到會不會手忙腳亂，楊奇煜表示已經麻痺了，「以前會覺得很煩，而且以前只有一個很好哄，現在兩個會一直吃醋，搶玩具什麼的，像吃東西會用到湯匙，弟弟比較小就會需要顧一下，哥哥看到就會不開心。」
雖然兒子們調皮搗蛋，但讓他欣慰的是兒子最近學會走上小階梯去洗手，「我幫他開水龍頭，就會自己擦乾，有時候我們會去公園玩，身體很累看到他們很健康，覺得很開心。」楊奇煜爆料大兒子Mujo「滿色的」，因為只要帶他出去，他只會接近女生，而且會向阿姨們討抱抱。
楊奇煜自認是「嚴父」，他不諱言的說：「我不相信愛的教育。」因為先前家人太寵愛孩子，導致兩個兒子變成了小霸王，在他嚴格的教導下，才慢慢導正過來，「我覺得禮貌很重要，吃飯沒坐好，手一直拍桌子，我真的講了2萬遍了。」他也讓家人知道，不可以慣著小孩，所以看到他教育兒子們，也不會再插手，讓楊奇煜笑說：「兩個男生真的太硬了，女生通常都會聽話一點，養男生要有十足的耐心、體力。」在教育小孩上，他透露基本上都以太太的想法為主，「重點是要讓老婆開心。」
楊奇煜其實從一開始就希望能有女兒，被問有沒有考慮再拚第三胎？他回應，可能3至5年後再考慮，當前目標先賺錢，「以現況來說，要再一胎，我應該會露宿街頭，我最近要準備搬家，搬到比較大的家，是我們以前的老房子重新翻修，今年9月入住。」
新的一年到來，楊奇煜分享新年新計畫，提到希望今年能順利發行歌曲作品，「單曲、EP、專輯都好，期待今年以比較完整的方式呈現。」還透露已經在收歌了。