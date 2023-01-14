主播鄭亦真出嫁了！張文綺第5次當伴娘「無奈損失百萬」
主播鄭亦真和「歐巴」小綱去年7月宣布結婚喜訊，今（14）日舉辦婚宴，找來好友佩佩的老公擔任新娘祕書、負責妝髮之外，「星光伴郎伴娘團」也有許多大咖來助陣，伴娘包括小薰、張文綺、譚若誼，伴郎則是有楊奇煜（小煜）、無尊和侯柏宇。受訪時，已經擔任5次伴娘的張文綺，誓言不會再當，也透露這次為當鄭亦真伴娘，推掉3場尾牙，損失將近百萬。
記者侯家瑜/台北報導
張文綺今天以一席紫色平口低胸洋裝登場，事業線一覽無遺，目前還是單身的她，笑說可惜伴郎已有女友，而鄭亦真丟捧花時，本來就故意要朝她方向丟，但張文綺雙手卻未伸出，「我想到等等訪問還要被問，乾脆就不接了。」 也表示這次婚禮與尾牙檔期撞到，為了鄭亦真推掉3場尾牙邀約，少賺將近100萬。另外，目前與阿喜穩定交往的無尊，坦言對於婚事就是順其自然，彼此沒有特別討論或是計畫。
鄭亦真表示這次賓客名單讓她很頭痛，因為近來尾牙季，好友接連確診、生病，所以很多賓客臨時缺席，「這禮拜才剛減一桌，今天每桌也都不會坐滿，本來想說以不虧錢為目標，但現在可能沒有辦法了。」而近日傳出宋逸民的教會「藝起發光」將解散，身為教友的鄭亦真笑說：「應該不會，昨天我們不是才聚會嗎？」坦言白家綺、吳東諺、宋逸民和陳維齡無法前來，確實感到可惜，不過她強調踏入教會後，宋逸民牧師就有持續給祝福，「他們時時刻刻都給我們祝福，也一直提醒我們不要吵架，要順服丈夫、相互包容。」