MAMAMOO林口瘋玩「海波浪」！華莎飆中文：要來我家嗎？
▲MAMAMOO林口演唱會。（圖／記者陳雅蘭攝）
記者陳雅蘭/新北報導
2023-01-14 20:29:18
南韓女團MAMAMOO今（14日）一連兩天晚間7點在林口體育館舉辦《MAMAMOO WORLD TOUR "MY CON"》演唱會，她們將「首爾場原汁原味的包覆舞台」如期呈現給台灣歌迷，2場演出總計1.4萬張門票全數售罄，人氣非凡。4位成員穿著白色上衣、黑色高腰褲從2樓舞台現身，獻上第一首歌曲《1,2,3 Eoi!》並走向延伸舞台與搖滾區的歌迷近距離接觸，華莎甚至用中文說：「要來我家嗎？」全場7000人歡呼熱烈。
頌樂以中文表示：「我最愛的是什麼呢？大家想我們了嗎？尖叫！大家好，我們是MAMAMOO，歡迎MOO MOO（粉絲名）來到『MY CON』演唱會，我們終於來到台灣了！好久沒有跟MOO MOO見面了！」玟星、頌樂、輝人、華莎見到台下坐滿7000名粉絲，華莎露出大大笑容表達感謝：「太久沒見面，怕大家忘了MAMAMOO怎麼辦？沒想到大家坐滿整個會場！」4位女孩自認中文發音二二六六「會被大家笑」，輝人致歉表示：「請多多指教啦！」 ▲MAMAMOO努力以中文跟粉絲溝通。（圖／記者陳雅蘭攝） 成員在問候粉絲時，玟星每講完一句，就會模仿翻譯老師假裝說中文，更表示：「大家怎麼樣？我們是不是撕裂了舞台？好好！Good！」輝人還提議，要大家用應援棒做全場波浪海留念，「我們很久沒見，有一件想做的事情！用MOO棒做波浪怎麼樣？現在正在做巡迴，來到台灣，當然不能錯過MOO MOO們啊！我們一起做波浪吧！」全場7000人配合演出，場面壯觀。 ▲MAMAMOO林口演唱會。（圖／記者陳雅蘭攝）
MAMAMOO除了帶來精彩表演，也展謝十足親和力，在演唱時不時偷看提字機，努力以中文對談，當表演《mumumumuch》時，華莎甚至脫口問：「要來我家嗎？」其他人也不時說「好好」、「MOO MOO最棒」、「誰最棒？」HIGH翻全場。
她們13日專心準備演唱會，沒有時間外出逛逛，華莎表示很遺憾：「演出結束後，如果有時間，想跟成員去夜市看看。 」輝人非常愛貓，她事前做功課得知台灣有貓村（猴硐），「我作為管家，不能錯過貓村唷，回韓國之前想去逛逛。」MAMAMOO也透過主辦向粉絲喊話：「希望MOO MOO帶著熱情的心一起享受快樂的時間！」
▲玟星。（圖／記者陳雅蘭攝） ▲輝人。（圖／記者陳雅蘭攝） ▲華莎。（圖／記者陳雅蘭攝） ▲頌樂。（圖／記者陳雅蘭攝）