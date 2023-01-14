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貓王「唯一繼承人」驟逝！獨生女敗30億遺產　留鉅額負債

▲「貓王」女兒麗莎瑪麗普利斯萊逝世，傳出她敗光1億美金（約新台幣30億元）的遺產，還留下鉅額債務。（圖／翻攝自Lisa Presley IG）
▲「貓王」女兒麗莎瑪麗普利斯萊逝世，傳出她敗光1億美金（約新台幣30億元）的遺產，還留下鉅額債務。（圖／翻攝自Lisa Presley IG）

娛樂中心／綜合報導

美國已故傳奇搖滾巨星「貓王」艾維斯普利斯萊（Elvis Presley）獨生女、歌手麗莎瑪麗普利斯萊（Lisa Marie Presley），在當地時間12日因心臟驟停猝逝，享年54歲。而作為貓王唯一繼承人的她，生前繼承了父親約1億美金（約新台幣30億元）的財產，豈料傳出早已全敗光，還留下龐大債務。

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據《CNN》報導，麗莎瑪麗普利斯萊的77歲母親透過公關發布聲明，悲慟表示：「我們心愛的麗莎瑪麗不幸去世，普利斯萊一家感到震驚和悲痛。非常感謝大家的支持、愛和祈禱，希望在這個極其困難的時期，能給我們家族隱私」。

▲麗莎瑪麗普利斯萊（右）與父親傳記電影《貓王艾維斯》男主角奧斯汀巴特勒合影。（圖／翻攝自Lisa Presley IG）
▲麗莎瑪麗普利斯萊（右）與父親傳記電影《貓王艾維斯》男主角奧斯汀巴特勒合影。（圖／翻攝自Lisa Presley IG）
《每日郵報》則報導，麗莎瑪麗普利斯萊每月固定支出9.2萬美金（約新台幣278萬元），開銷相當大。過去和第四任丈夫麥可洛克伍（Michael Lockwood）打官司時，財務狀況曾被公開，據悉，她當時現金剩9萬5266美金，另外還有價值71萬4775美金的股票證券等，已是負債狀態。

▲麗莎瑪麗普利斯萊（左）幼時與父親合照，她是貓王生前唯一的女兒，父女倆同樣因為心臟疾病撒手人寰。（圖／翻攝自Lisa Presley IG）
▲麗莎瑪麗普利斯萊（左）幼時與父親合照，她是貓王生前唯一的女兒，父女倆同樣因為心臟疾病撒手人寰。（圖／翻攝自Lisa Presley IG）
報導也指出，在貓王過世以後，其遺孀將優雅園開放當作觀光景點，使該地價值大升，而麗莎瑪麗普利斯萊繼承遺產時，該地價值也來到1億美金（約新台幣30億元），豈料麗莎瑪麗普利斯萊因開銷過大，不僅把錢全部敗光，還搞到負債累累，令人不勝唏噓、感慨不已。（編輯：郭佩蓉）

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