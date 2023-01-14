MAMAMOO嗨過頭「送出原味毛巾」！交換彼此SOLO曲辣舞
南韓女團MAMAMOO今（14日）在林口體育館開唱，場上座無虛席。她們今晚總計帶來28首歌曲表演，4位成員玟星、頌樂、輝人、華莎甚至交換彼此的個人單曲，驚豔7000名粉絲。頌樂感動表示：「我們真的隔好久才來台灣，太久沒有來，真的很擔心，到了現場發現MOO MOO（粉絲名）都還在，不知道如何表達我們的感謝。」演出最後，她們將擦過汗的毛巾往下丟，玟星送出前還貼心「親一下」，十分寵粉。
記者陳雅蘭/新北報導
玟星、頌樂、輝人、華莎今晚努力全程以中文對談，不斷詢問翻譯老師詞彙發音，以及要台下提供時下流行語，甚至還撂台語「台灣挖矮你」。華莎感激表示：「今天大家把會場填滿，這次我們也會帶著很大的勇氣回去。」玟星則說：「我們感受到原來大家也等了我們很久，不管是團體或各人的活動，你們都有來看我們，很謝謝台灣MOO MOO們。」
MAMAMOO出其不意挑戰互唱成員的個人作品，先是頌樂打頭陣帶來輝人的歌曲《Water color》，然後華莎從2樓舞台登場演唱玟星的《Eclipse》，接著輝人性感現身唱頌樂的《HONEY》，最後才是玟星唱華莎的《TWIT》，團員互換彼此的歌曲唱跳，展現好情誼。
MAMAMOO昨（13日）抵台時，主辦單位「遠雄創藝」貼心準備道地的台灣美食，包含雞排、小籠包、滷肉飯等，4人吃飽喝足後到林口彩排，玟星在後台喝到芒果汁，她驚訝直呼：「和我之前喝過的芒果汁不是同一個檔次，又甜又好喝！」頌樂則是品嚐珍珠奶茶，「認真彩排後，喝了甜甜的珍珠奶茶，心情特別好！」