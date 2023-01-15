AC Taipei組女子隊挑戰木蘭聯賽　簽女足國腳、招募球員

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「足球是不分性別年齡都可以參與、享受的運動，但目前台灣女子足球的風氣遠遜於男子足球，我感到非常可惜。」台北競技俱樂部總教練陳信安表示，「我希望我們的女子隊可以為台灣的女性足球員帶來一點鼓勵，最好也能為想將足球運動納入生涯規劃的女性帶來更多逐夢的機會。」
台北競技俱樂部第一階段的計畫是招募女子球員參加今年度的U18女子青年足球聯賽，以及參加年底的木蘭聯賽資格賽、並正式進軍木蘭女子足球聯賽。陳信安強調，「女子青年聯賽除了作為我們女子梯隊的賽事以外，希望也能夠成為其他俱樂部的女子球員的舞台。」
台灣多數的足球俱樂部中並沒有分為男子隊和女子隊，參加足球梯隊的女子球員通常是跟男生們在同一支球隊當隊友、並參加同樣的賽事。「在國中之前男女的身體素質差異不大，但在國中之後女性的體能會漸漸無法與男性抗衡，如果女子球員繼續與男子混合比賽的話會阻礙她們的成長。」
陳信安補充道，「我們歡迎在其他俱樂部梯隊踢球的女子球員在保留原屬俱樂部球員身份的同時加入我們的女子隊，並和我們一起挑戰女子青年聯賽、甚至是木蘭聯賽。」陳信安也表示將於今年內建立U15梯隊，讓女子隊的青訓體系步入完整化。
台北競技俱樂部也與前花蓮女子足球隊、現在的中華女足國腳許翊筠簽下球員合約，從今年起許翊筠也正式成為台北競技俱樂部女子隊的第一位球員。現年25歲的許翊筠畢業於輔仁大學，自2015年便加入新竹FC並參加木蘭聯賽、2019年也曾旅歐挑戰比利時第一級女子聯賽，在2020年返台加入花蓮女子足球隊後更是在三年間奪下兩次木蘭聯賽冠軍。除了許翊筠外，陳信安也透露現在還在與更多女子球員洽談，希望可以再為球隊簽下五至六名經驗豐富的女足國腳，成為台北競技俱樂部進軍木蘭女子聯賽的基石。
台北競技俱樂部女子隊也已公開球員招募辦法，廣邀女子球員參加球隊測試，通過測試並能配合球隊訓練與比賽的球員將可免付訓練費、裝備費用及註冊費，也可以保留原屬球隊的球員身份。