IU認愛李鍾碩IG首發文！「男友視角」甜翻　430萬人暴動

羅志祥「支氣管發炎」上台前狂咳　承諾欠《紅白》一次

▲羅志祥支氣管發炎，登上《紅白》前狂咳。（圖／台視提供）
▲羅志祥支氣管發炎，登上《紅白》前狂咳。（圖／台視提供）

記者侯家瑜/台北報導

台視《2023超級巨星紅白藝能大賞》於昨（14）日在台北小巨蛋登場，今年紅白邁入第14年，其中四度參與《紅白》、睽違已久的羅志祥，也以一身黑色亮片帥氣勁裝，從升降台緩緩升起，以出道作品《Show time》打頭陣，帶領舞者群一連唱跳11首熱門夯曲，不過他因支氣管發炎，自責無法拿出最佳表現。

我是廣告 請繼續往下閱讀
特別的是，羅志祥和一位年僅9歲小女孩大尬《精舞門》中經典「椅子舞」，小女孩絲毫不遜色的舞技，與舞群們整齊劃一的舞步，完全展現亞洲舞王的舞台魅力。而在演出結束後，羅志祥向團隊懊惱表示，自己因為支氣管發炎咳嗽，導致身體狀況不佳，對今天的表現不甚滿意，話雖如此，仍然展現敬業態度完成演出，並承諾欠《紅白》一次，下一次絕對補上。

此外，羅志祥稍早也透過臉書道出心聲：「紅白藝能大賞，我很期待的舞台，從我在去年紐約演唱會結束後，就開始跟團隊討論，要做一個什麼樣的演出，來獻給我好幾年沒參加的紅白藝能舞台，一切準備就緒，用8分鐘的時間來創造滿滿的回憶殺， 但前2天我生病了（放心不是確診），因為都有快篩，咳嗽的痛苦，讓我決定去打一針止咳針，希望可以讓我在短時間內壓住咳嗽，原本以為壓住了，但只要有大動作就會咳容易喘。」而果然在上台後的一分鐘開始，羅志祥就喘到不行，「只要深呼吸就ㄧ直想咳，又要努力憋著不咳，導致我身體變的很僵硬，內心充滿了髒話，覺得自責，搞砸了 ，今晚的表演我不及格，我對舞台的尊敬、對自己的要求，還有觀眾對我的期待，在今晚我都沒有做到。」

▲羅志祥對《紅白》表演相當自責。（圖／羅志祥臉書）
▲羅志祥對《紅白》表演相當自責。（圖／羅志祥臉書）
身為《紅白》總司令的黃子佼今年已六度主持，與曾在《第33屆金曲獎》星光大道中搭擋的YELLOW黃宣及陳明珠攜手，分別擔任白、紅隊的小隊長，互相「嗆聲」這次絕不互相禮讓，勢在必行的期望奪下今年的勝利隊伍。演出陣容包括南韓女團(G)I-DLE、國民姐夫Akira、比莉、洪榮宏、張信哲、李翊君、彭佳慧、羅志祥、韋禮安、Bii畢書盡、炎亞綸、曾沛慈、郭書瑤、熊仔、W0LF(S)五堅情、孫盛希Shi Shi、9m88、Ozone、溫妮、高爾宣OSN、TRASH、告五人、U:NUS&小孩等堅強卡司陣容，接力帶來精采演出。

▲《紅白》邁入第14年。（圖／台視提供）
▲《紅白》邁入第14年。（圖／台視提供）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

羅志祥睽違3年再登《紅白》　預告讓觀眾「滿滿回憶殺」

白冰冰「孔雀裝」迎戰羅志祥　禮服40年前價值台北市套房

羅志祥替峮峮公開「被節目撤換原因」　撇清與小鬼有關

(G)I-DLE舒華打彈珠打中滷肉飯！唱《TOMBOY》消音髒話

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀