羅志祥「支氣管發炎」上台前狂咳　承諾欠《紅白》一次

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此外，羅志祥稍早也透過臉書道出心聲：「紅白藝能大賞，我很期待的舞台，從我在去年紐約演唱會結束後，就開始跟團隊討論，要做一個什麼樣的演出，來獻給我好幾年沒參加的紅白藝能舞台，一切準備就緒，用8分鐘的時間來創造滿滿的回憶殺， 但前2天我生病了（放心不是確診），因為都有快篩，咳嗽的痛苦，讓我決定去打一針止咳針，希望可以讓我在短時間內壓住咳嗽，原本以為壓住了，但只要有大動作就會咳容易喘。」而果然在上台後的一分鐘開始，羅志祥就喘到不行，「只要深呼吸就ㄧ直想咳，又要努力憋著不咳，導致我身體變的很僵硬，內心充滿了髒話，覺得自責，搞砸了 ，今晚的表演我不及格，我對舞台的尊敬、對自己的要求，還有觀眾對我的期待，在今晚我都沒有做到。」
身為《紅白》總司令的黃子佼今年已六度主持，與曾在《第33屆金曲獎》星光大道中搭擋的YELLOW黃宣及陳明珠攜手，分別擔任白、紅隊的小隊長，互相「嗆聲」這次絕不互相禮讓，勢在必行的期望奪下今年的勝利隊伍。演出陣容包括南韓女團(G)I-DLE、國民姐夫Akira、比莉、洪榮宏、張信哲、李翊君、彭佳慧、羅志祥、韋禮安、Bii畢書盡、炎亞綸、曾沛慈、郭書瑤、熊仔、W0LF(S)五堅情、孫盛希Shi Shi、9m88、Ozone、溫妮、高爾宣OSN、TRASH、告五人、U:NUS&小孩等堅強卡司陣容，接力帶來精采演出。
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