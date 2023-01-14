賴清德台南座談　黃偉哲向市民致歉：2次市長贏得不漂亮

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賴清德、黃偉哲、潘新傳及6名立委先於關帝殿參拜，隨後步入會場，並先聽取黨員發言。隨後，黃偉哲與6名立委在賴清德壓軸談話前也輪番致詞。黃偉哲表示，要跟大家感謝，2次市長選舉對他的支持，「我自己不夠努力，贏得不夠多，不夠漂亮，我跟大家說抱歉」，他繼續表示，但時間不等人，現在要繼續拚，明天拜託大家去投票、給賴清德力氣，讓他帶領民進黨走向2024。
黃偉哲表示，今天發言有關國政、市政以及黨的問題，自己是市長，應該把市政問題徹底反映改善，自己也是一個黨員，對黨的問題，也一定跟大家站在一起，另外對於國政問題，自己曾擔任立委，一定全力支持賴清德及所有黨公職，讓台灣走出去。
賴惠員說，學甲88槍擊案、爐碴案、光電爭議都在她的選區，也因此今天她的心情很沉重，既然失敗了，民進黨要調整腳步。
郭國文表示，面對現在的心痛，民進黨在制度上一定要有改變，過去就是民進黨的黨紀沒有徹底落實，才會造成爭議事件一再在台南發生。未來一定要用黨紀制裁違法，不要等到國法來制裁，否則這對台南民主聖地是種污辱。
陳亭妃說，民進黨一定要團結，賴清德過去一直跟黑金對抗，大家要跟著賴清德的腳步，把黑金、黑道抓出來，這是民進黨的方向。
林宜瑾說，民進黨去年選舉跌倒了，大家今天沒有離開，發言很踴躍，讓她很感動，不過有些同事無法支持民進黨推的正副議長候選人，但大家應該要支持民進黨的候選人，這樣才會團結。
林俊憲說，台灣有危機的時候，最重要的就是台南，這次台南人要再站出來做台灣的後盾。賴清德一定很清楚知道擔任黨主席要解決的問題，也一定能展現能力帶領民進黨向前。
王定宇表示，台南市是光榮的城市，有問題的是黨公職、有權的人，不是支持者，讓支持者流眼淚的人就要處理，今天是做事情開始的時候，2024不只是台南、台灣的選舉，這是為了大家共同的未來。
賴清德壓軸發表談話表示，民進黨的台南市公職一定要深刻檢討，台南市民進黨籍公職人員，包含市長、立委、議員，「講坦白的，屁股幾根毛，台南市民都知道，哪有甚麼條件黑金？」但因為黨內互相攻擊黑金，所以其他政黨當然就拿起來說，但民進黨攻擊、被攻擊的人都受傷，且台南市受傷更大。
「作為老市長，今天回到台南，心情很沉重，對台南市發生的一切我也很痛心」，隨後賴清德相當嚴肅且激動，要求黃偉哲、6名立委及在場所有議員起身，並帶領大家深深鞠躬，向台南市民說抱歉。