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賴清德台南座談　黃偉哲向市民致歉：2次市長贏得不漂亮

▲賴清德今日晚間回到台南舉行參選黨主席「向黨員報告」政見說明會，會前與黃偉哲及黨籍6名立委於關帝殿參拜。（圖／記者黃宣尹攝，2023.01.14）
▲賴清德今日晚間回到台南舉行參選黨主席「向黨員報告」政見說明會，會前與黃偉哲及黨籍6名立委於關帝殿參拜。（圖／記者黃宣尹攝，2023.01.14）

記者黃宣尹／台南報導

民進黨主席補選將於明日投票，唯一候選人、副總統賴清德今（14）日晚間回到「政治起家厝」台南市，於東區關帝殿旁停車場舉行最終場的「向黨員報告」政見發表會，現場大約500名黨員、支持者到場，除了黨員、支持者向賴清德提出建言外，台南市長黃偉哲及台南市6名立委也都發表談話。黃偉哲表示，感謝大家2次市長選舉支持他，但自己要為贏得不夠漂亮向大家道歉，也希望大家給賴清德力量，讓賴帶領民進黨走向2024。

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▲賴清德今日晚間回到台南舉行參選黨主席「向黨員報告」政見說明會最終場，黃偉哲及台南市6名立委都到場。（圖／記者黃宣尹攝，2023.01.14）
▲賴清德今日晚間回到台南舉行參選黨主席「向黨員報告」政見說明會最終場，黃偉哲及台南市6名立委都到場。（圖／記者黃宣尹攝，2023.01.14）
民進黨主席補選明日就要投票，賴清德雖是同額競選，不過其並沒有馬虎，近一個月走遍全國多數縣市舉行「向黨員報告」政見會，與基層深入座談、聽取意見。今日其先到屏東後，晚間回到自己曾執政近8年的大本營台南，於東區關帝殿旁停車場舉行最終場政見會。活動由高雄市立委李昆澤主持，包含台南市長黃偉哲、台南市賴惠員、郭國文、陳亭妃、林宜瑾、林俊憲、王定宇等6名立委、民進黨台南市黨部主委潘新傳及多位黨籍台南市議員都現身，不過近來議長選舉涉賄的台南市正副議長邱莉莉、林志展並未現身。

賴清德、黃偉哲、潘新傳及6名立委先於關帝殿參拜，隨後步入會場，並先聽取黨員發言。隨後，黃偉哲與6名立委在賴清德壓軸談話前也輪番致詞。黃偉哲表示，要跟大家感謝，2次市長選舉對他的支持，「我自己不夠努力，贏得不夠多，不夠漂亮，我跟大家說抱歉」，他繼續表示，但時間不等人，現在要繼續拚，明天拜託大家去投票、給賴清德力氣，讓他帶領民進黨走向2024。

黃偉哲表示，今天發言有關國政、市政以及黨的問題，自己是市長，應該把市政問題徹底反映改善，自己也是一個黨員，對黨的問題，也一定跟大家站在一起，另外對於國政問題，自己曾擔任立委，一定全力支持賴清德及所有黨公職，讓台灣走出去。

▲賴清德回到台南舉行座談，黃偉哲於會中對於市長選舉票開得不盡理想道歉。（圖／記者黃宣尹攝，2023.01.14）
▲賴清德回到台南舉行座談，黃偉哲於會中對於市長選舉票開得不盡理想道歉。（圖／記者黃宣尹攝，2023.01.14）
賴惠員說，學甲88槍擊案、爐碴案、光電爭議都在她的選區，也因此今天她的心情很沉重，既然失敗了，民進黨要調整腳步。

郭國文表示，面對現在的心痛，民進黨在制度上一定要有改變，過去就是民進黨的黨紀沒有徹底落實，才會造成爭議事件一再在台南發生。未來一定要用黨紀制裁違法，不要等到國法來制裁，否則這對台南民主聖地是種污辱。

陳亭妃說，民進黨一定要團結，賴清德過去一直跟黑金對抗，大家要跟著賴清德的腳步，把黑金、黑道抓出來，這是民進黨的方向。

林宜瑾說，民進黨去年選舉跌倒了，大家今天沒有離開，發言很踴躍，讓她很感動，不過有些同事無法支持民進黨推的正副議長候選人，但大家應該要支持民進黨的候選人，這樣才會團結。

林俊憲說，台灣有危機的時候，最重要的就是台南，這次台南人要再站出來做台灣的後盾。賴清德一定很清楚知道擔任黨主席要解決的問題，也一定能展現能力帶領民進黨向前。 

王定宇表示，台南市是光榮的城市，有問題的是黨公職、有權的人，不是支持者，讓支持者流眼淚的人就要處理，今天是做事情開始的時候，2024不只是台南、台灣的選舉，這是為了大家共同的未來。

賴清德壓軸發表談話表示，民進黨的台南市公職一定要深刻檢討，台南市民進黨籍公職人員，包含市長、立委、議員，「講坦白的，屁股幾根毛，台南市民都知道，哪有甚麼條件黑金？」但因為黨內互相攻擊黑金，所以其他政黨當然就拿起來說，但民進黨攻擊、被攻擊的人都受傷，且台南市受傷更大。
 
「作為老市長，今天回到台南，心情很沉重，對台南市發生的一切我也很痛心」，隨後賴清德相當嚴肅且激動，要求黃偉哲、6名立委及在場所有議員起身，並帶領大家深深鞠躬，向台南市民說抱歉。

▲賴清德回到台南舉辦政見會，會中率領黃偉哲及6名立委向台南市民道歉。（圖／記者黃宣尹攝，2023.01.14）
▲賴清德回到台南舉辦政見會，會中率領黃偉哲及6名立委向台南市民道歉。（圖／記者黃宣尹攝，2023.01.14）
▲賴清德今日晚間回到台南舉行參選黨主席「向黨員報告」政見說明會最終場，黃偉哲及台南市6名立委都到場。（圖／記者黃宣尹攝，2023.01.14）
▲賴清德今日晚間回到台南舉行參選黨主席「向黨員報告」政見說明會最終場，黃偉哲及台南市6名立委都到場。（圖／記者黃宣尹攝，2023.01.14）

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