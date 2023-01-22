NBA／讓Iguodala扛內線？勇士正是打算這麼做的

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由於James Wiseman沒有達到預期的成長幅度，因此勇士本季前場的調度捉襟見肘，儘管Iguodala再過兩周就要迎來39歲生日，但他仍能在球場上發揮重要作用。
勇士隊目前的防守效率排名第18位，在失去Gary Payton II、Otto Porter Jr和Juan Toscano-Anderson等有經驗的好手之後，他們確實無法在不犯規的情況下阻擋對手。
而儘管Iguodala已來到生涯晚期，但他仍擁有巨大的比賽影響力，可以在某些時刻成為出色的防守者——而且在勇士的體系裡，他總是明白自己應該要做些什麼——在本季出賽的前3場比賽中，他只上場了42分鐘，但那段時間裡勇士的防守效率為88.5。
Kerr給予這位前鋒相當高的評價，「他太聰明了，而且十分高大、運動能力強、防守全能。他是我們陣中的另一個傳球者、進攻組織者。無論場上的陣容是什麼，他都能讓球隊變得更好。」
就像那句超級英雄電影中的古老格言「能力越大，責任越大」，現在勇士要Iguodala去扮演內線的角色，儘管他本人不那麼願意，但還是照做了，並且出色的完成任務。
談到這份工作，Iguodala笑說：「那——太可怕了，我不喜歡防長人，但我知道如何去守。這感覺很像你因為能力太棒而被懲罰——我當然是在開玩笑，但我真的不喜歡這樣——去年首輪我被派去防守DeMarcus (Cousins)，這太可怕了。」
Looney本季出賽42 場，Green則出賽了38場，他們兩人面臨相當沉重的負擔，特別是在JaMychal Green已經受傷一個月的情況下，勇士沒有足夠的側翼尺寸來幫助他們完成工作。
現在教練團給出的答案是Iguodala，他能力上沒有問題，但問題是他的身體能撐多久？「只要我身體狀況可以，我就想出賽。然後在季後賽之前，我希望能連續打10到15場比賽，沒問題的。」
王朝功勳仍然在燃燒自己的餘熱，但就像上一季勇士奪冠歷程所諭示的，他們想要成功，必須要有更多新血注入。去年Jordan Poole站了出來，今年他們會期待Kuminga、Wiseman能創造一些驚奇。