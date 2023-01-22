金幣巧克力過年就出現！口感詭異仍熱賣 不敗關鍵原因曝
新春來到，家家戶戶都會準備應景的年節零食、零嘴，來讓拜年的友人可以邊聊天邊吃點點心，其中有一款「金幣巧克力」在過年期間很常看到，多年來都被網友認為味道很怪，但依舊長年不敗，讓網友不禁好奇問卦，詢問「金幣巧克力真的是巧克力嗎？」，此文一出隨即引發熱議。
編輯中心／綜合報導
一名網友在PTT上發文指出，金幣巧克力可以說是過年零食中「最難吃的巧克力了」，直言大過年的總是搞出金幣巧克力這種東西 ，讓他好奇詢問「金幣巧克力真的是巧克力嗎？ 它的成份是什麼？」，更想了解為何能常年不敗的原因。
此文一出，馬上掀起網友共鳴，紛紛湧入討論「金幣，金魚，金元寶都超難吃，根本不是巧克力」、「根本沒巧克力味，口感詭異很像在吃蠟」、「很難吃，都不知道放多久了」、「回想道那可怕的味道會瞬間沒食慾」、「是個狠角色」，並表示「主要成份就代可可脂，吃多塞血管」。
不過有另一派的網友則稱「就是時代的眼淚」、「是不好吃啦，不過吃個情懷」、「小時候喜歡吃，長大後就覺得難吃了」，坦言這些零食「就是拿來打發親戚小孩用的啊」，還說「其實金幣巧克力有分好吃跟不好吃，要看價錢」。（編輯：林莞茜）