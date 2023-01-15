變天了！冷氣團連7天報到「一路冷到過年」 低溫探8度
中央氣象局表示，大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團南下，各地氣溫逐漸下降，今（15）日傍晚起至明日針對全台8縣市發布低溫特報，其中基隆、台北、新北、桃園有持續10度左右或以下氣溫(橙色燈號)發生的機率；基隆、台北、新北、桃園有持續10度左右或以下氣溫(橙色燈號)發生的機率。
編輯中心／綜合報導
氣象局說，中部以北、東北部天氣明顯轉冷，尤其北部溫度下滑到明天白天只剩下15度，到明晚低溫接近12度，整天感受相當的寒冷，至於其他地方清晨低溫仍有18、19度，白天高溫約20到22度，中午左右仍偏舒適，不過到晚上低溫會下降到16度附近，請特別注意做好保暖工作；在雨勢部分，昨晚到今日受鋒面通過，隨後冷空氣南下，全台各地都有機會下雨，桃園以北及東北部地區降雨會持續一些，停雨的空檔較少，尤其基隆北海岸及大台北山區的東側雨勢會比較明顯，外出建議攜帶雨具備用。
氣象局指出，明起大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團影響，北部及東北部整天偏冷，其他地區早晚也冷；下週三、下週四(18日、19日)大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團逐漸減弱，北部及東北部氣溫稍回升，但20日起東北季風再度增強，北部及東北部天氣轉涼；北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。（編輯：林莞茜）