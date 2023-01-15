電競賽擊敗「真」登山王　張瀚允稱霸

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決賽競爭非常激烈，青少年組別決賽是苗130路線的苑裡車站到慈濟茶園，全程上坡路段，外埔國中車手王弘宇用很特別的「炸烈式」姿勢，開賽5、6公里就開始領先，最終只花31分11秒59完賽，王弘宇說：「這是我人生騎下的第一面金牌耶，很開心，但我對成績不滿意，比複賽還慢了3分鐘，可能是太興奮了，前面平地衝太快，後面爬坡就有點爆掉了。」
青少女組也是由外埔國中車手饒苡柔以35分19秒41奪冠，特別的是饒苡柔在複賽時剛好確診出關第一天就參賽，體力受到限制下，複賽只獲得第二，但今決賽就成功壓倒複賽第一的羅榆倩摘金。饒苡柔說：「教練賽前有強調，因為最近剛月考，所以一開賽就拼全力，可以到後面休息。」
外埔國中教練是前亞運金牌國手林志勳，他透露學校將電競列為訓練方式已經有3年，平常一周三次訓練其中一次就是踩訓練台，他說：「電競訓練比較可控，而且科學化精準訓練，包括功率、推力比等等都有精準的數據，同時這種比賽也安全性高，我建議台灣全中運應該可以早點把電競自由車納進去，更何況已經有世界電競自由車標標賽。」
青年組決賽路線為西進武嶺路線的地理中心碑到人止關，全長16公里，複賽第6大甲高中車手張恩騰一度領先，但台北西松高中車手蕭博允在終點前逆轉，最終以31分40秒59摘金，有趣的是，蕭博允的49歲父親蕭楷樺也入選菁英男子組的比賽，蕭楷樺自家開設單車店，蕭博允說：「國一時老爸就問我要不要騎車，我說『好！』就一直練到現在。」蕭爸說：「博允意志力、體能都有天份，但就不愛訓練，家裡的訓練台也很少騎，也很少出去團騎，就是欠缺一顆求勝的心！」
青女組又是台中大甲高中的天下，溫彩彤去年重摔再加上確診接下來治療右膝影響，至今體能還處於恢復期，甚至在兩周前還在打膝蓋的針，因此，在先前複賽她只獲第6，以排名第6調車尾晉級決賽，溫彩彤記取兩年前參加全國電競自由車車賽教訓，她說：「當時體重胖到57公斤，最後只獲得第7，有被教練噹了一下。」雖然去年有一陣子沒訓練，她還是努力維持55至56公斤體重，「我一開始還處於最後，但我本來就屬於漸進式選手，我只專注於自己的踩踏，後來頭一抬就發現我竟然領先，這是我生涯第一面電競自由車賽金牌，但我覺得還有進步空間，畢竟我的基礎體能還在加強中。」
競爭最激烈的菁英男子組的部分，決賽路線是西進武嶺最難的路段，翠峰到武嶺，全長13公里更是一條扎扎實實的爬坡比賽，今成為台灣「電競自由車王」張瀚允與「台東戰神」前環台賽國手吳之皓對決，兩人一開始之初由吳之皓領先，但2公里後就由張瀚允超前，一路領先至終點，最終以3分多鐘差距輕鬆封王，張瀚允難得用類似衝線方式張臂慶祝封王，他說：「我上午有看直播，這種虛實結合連國外都很少見，過去騎電競到終點都不能做動作，這次就剛好趁這種虛實直播做這樣的動作，很有趣！」
張瀚允包括近兩屆全國電競自由車賽冠軍，這回又奪下第三屆風之翼冠軍，他說：「去年10月有場比賽輸了一位加拿大／保加利亞國外選手，因為我變速失誤，雖然近兩年沒輸過台灣選手，但從去年9月加入了國外的CAN YON線上職業車隊後，發現還是有很大的進步空間！」