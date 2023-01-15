張言/李長龍空降男乙雙寶座　搭檔短短兩周就摘金

我是廣告 請繼續往下閱讀
張言/李長龍兩人在去年十月左右才以訊息的方式確認搭檔，甚至是賽前兩周才開始合拍練習，不過這次排名賽張言/李長龍一路過關斬將，在冠軍賽更僅以16分鐘就奪下比賽勝利，兩人表示這次參賽就是一步一步把自己的工作做好，將戰術以及策略調整到位，能獲得冠軍則是意料之外的收穫。
女子乙組單打冠軍賽，則是由土銀西螺國中廖芮萁對戰中租大同黃羽薇，目前就讀國三的廖芮萁在這場比賽展現穩健的球風，雖然剛開賽戰況一度膠著，不過廖芮萁靠著強大的心理素質，穩紮穩打，最終以21:14、21:18直落二之姿，收下期待已久的冠軍金牌。
廖芮萁上次排名賽挑戰甲組失利，這次賽前做足了準備，先去泰國移地訓練，再去參加土銀的模擬賽，果然收到不錯的成果，廖芮萁認為自己跟上次比起來，有變的比較敢打也沒那麼緊張，廖芮萁的教練也表示最近做很多訓練都是為了這次的排名賽，很高興廖芮萁有達成目標，廖芮萁也很感謝家人這次到場幫她加油以及一直以來的支持和陪伴，讓她能夠無後顧之憂的在場上奮戰。
全國羽球排名賽由中華民國羽球協會所舉辦，一年共有兩次。除了是職業球員年度國內排名競賽與國手選拔的舞台，也是業餘選手邁向職業球員道路的認證敲門磚。凡於乙組賽事獲得單打前四名、雙打前三名之選手，便可報請「中華民國羽球協會」晉升為甲組球員，期望透過完善的制度，讓更多乙組的潛力選手能有機會挑戰高層級賽事，在國際舞台上發光發熱。