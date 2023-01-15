NBA／衝突永遠改變了兩人的關係　Green：我們難回到從前

電信學姊領軍終於開胡　國泰120分寫例行賽新猷

▲林育庭。（圖／中華民國籃球協會提供）
▲林育庭。（圖／中華民國籃球協會提供）

記者廖聿偉/綜合報導

在農曆過年前的最後一週例行賽，三連敗的中華電信力拼首勝，首節就打出33：13攻勢，但接下來全隊當機，單節只有1分的冷手感遭反超，下半場雙方互有領先，電信黃湘婷讀秒階段關鍵兩罰，率隊以70：67拿下首勝，也終止對台元的跨季十一連敗。衛冕軍國泰人壽則是全員得分，「小丁」林育庭個人轟31分，以120：52大勝台灣電力，寫下例行賽單場最高得分，前紀錄是2020年5月17日對台元的117分。

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「賽前孟儀姐跟我們說『找回自己』，這四個字很重要。」電信黃湘婷今天攻下全隊最高26分12籃板，在球隊單節只有1分的表現時，仍穩住情緒，並在易籃後持續扛起攻防兩端重責，最後九秒被追至一分差也穩穩罰進兩罰，可以說是電信收下勝利的核心人物之一。

黃湘婷認為，球隊在前幾場的命中率太差，太過求好心切沒辦法得分，甚至根本沒有發揮到練習的三分之一，身為隊上學姊的她，冷靜面對落後狀況，她苦笑說：「錢花光了，就重新再來嘛，好好打每一顆球，能在拉鋸戰搶下最後的勝利，對球隊士氣大增。」

電信今天點點開花，除黃湘婷外，潘姿吟攻下12分7籃板8助攻，射手林玉書11分含三顆外線，菜鳥徐詩涵擔任先發控球也有7分8籃板4助攻表現。

開季打出四連敗，讓電信總教練柯孟儀一度懷疑自己的「眼睛」，她說：「在訓練過程中，我一直認為他們有隨時上場的能力，但第一循環打完我想說是不是高估自己、高估我們的訓練。」

但令柯孟儀感動的是，即使中場落後，子弟兵還是在下半場扛住壓力，板凳席也不會因為沒有上場就沒有參與感，「感覺到我們場上場下是一體的，賽後我也跟他們謝謝，謝謝讓我不會懷疑自己。」

國泰交手台電一戰，上半場國泰豪取74分，其中三分球13投10中，將台電遠遠甩在後頭，在大幅領先的狀況下，大力走馬換將，全員皆有得分紀錄，五人達雙位數。上屆獲選年度第一隊的林育庭砍31分5籃板3助攻、歐婕攻下17分4籃板、鄭伊秀繳出16分7籃板3助攻、韓雅恩及黃鈴娟也分別拿下14分跟12分。

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