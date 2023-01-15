電信學姊領軍終於開胡　國泰120分寫例行賽新猷

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黃湘婷認為，球隊在前幾場的命中率太差，太過求好心切沒辦法得分，甚至根本沒有發揮到練習的三分之一，身為隊上學姊的她，冷靜面對落後狀況，她苦笑說：「錢花光了，就重新再來嘛，好好打每一顆球，能在拉鋸戰搶下最後的勝利，對球隊士氣大增。」
電信今天點點開花，除黃湘婷外，潘姿吟攻下12分7籃板8助攻，射手林玉書11分含三顆外線，菜鳥徐詩涵擔任先發控球也有7分8籃板4助攻表現。
開季打出四連敗，讓電信總教練柯孟儀一度懷疑自己的「眼睛」，她說：「在訓練過程中，我一直認為他們有隨時上場的能力，但第一循環打完我想說是不是高估自己、高估我們的訓練。」
但令柯孟儀感動的是，即使中場落後，子弟兵還是在下半場扛住壓力，板凳席也不會因為沒有上場就沒有參與感，「感覺到我們場上場下是一體的，賽後我也跟他們謝謝，謝謝讓我不會懷疑自己。」
國泰交手台電一戰，上半場國泰豪取74分，其中三分球13投10中，將台電遠遠甩在後頭，在大幅領先的狀況下，大力走馬換將，全員皆有得分紀錄，五人達雙位數。上屆獲選年度第一隊的林育庭砍31分5籃板3助攻、歐婕攻下17分4籃板、鄭伊秀繳出16分7籃板3助攻、韓雅恩及黃鈴娟也分別拿下14分跟12分。