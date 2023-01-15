許維恩女兒成婚禮「見證人」 王家梁驚見懷孕兩條線淚崩
41歲的許維恩與35歲的王家梁，姊弟戀修成正果，去年11月舉辦盛大婚禮，如今也順利懷了寶寶，她們在女兒「忒忒」滿3個月後公布喜訊，並透露得知懷孕當下時，王家梁看著驗孕棒感動爆淚，仔細推敲後發現，原來辦婚禮時，許維恩已經是「帶球嫁」狀態，剛滿月的寶寶出席了父母的婚禮，「她來的時間非常好，有參與到我們兩個最重要的時刻」。
記者江芷稜/綜合報導
許維恩昨（14）在YouTube頻道分享產檢影片，比喻「忒忒」的來臨真的像奇蹟般的美好，去年初次進行人工受孕失敗後，夫妻當時很受挫，加上10月結束馬爾地夫蜜月旅行，王家梁確診新冠、忙著籌備婚禮，在身心靈都疲憊的狀況下，反而自然懷孕，成了意外的驚喜，「妳悄悄來到我懷裡了，也是我人生最棒的生日禮物，實在在驚喜太開心了」。
她笑說，每次生理期沒準時報到，就會請王家梁去買驗孕棒，沒想到這次測出兩條線，王家梁看到後眼淚就掉下來，一直默默哭泣，當時走進浴室洗澡的她，很想拍下這感動一刻，但夫妻都是赤裸的，才打消念頭，隔天他們又再度買驗孕棒確認懷孕，夫妻又對視感動掉淚。
醫生則說，其實以許維恩的年齡來說，自然懷孕風險高，統計上胚胎有2/3的可能性會不正常，還好做完檢查後，結果是正常的，讓她們終於放下心來。許維恩形容，懷孕真的有好多驚喜和新的體驗，「處在一種水深火熱之中，但卻又是一種享受，變態吧」，許多高齡媽媽感同身受感動落淚，也在影片留言獻上祝福，「寶寶自己選時間來的，一定會健康平安來到你們身邊的」、「從你們的相識、相愛到有寶寶，根本就是真實偶像劇。」