小甜甜同框「娛樂圈爸爸」！讚大咖像暖流：謝謝你們愛我
女星小甜甜（張可昀）和宋逸民教會鬧翻，婚姻官司意外被搬上檯面，老公宋先生還形容她從小沒有父母、家庭觀不健全，讓許多網友為她抱不平。小甜甜昨（14）日難得和心中的「娛樂圈爸爸」蔡康永同框，透露兩人長年以來的淵源，並感謝蔡康永和小S低調的關懷，「總在那個我最需要一份暖流的時候默默出現，謝謝你們愛我」。
記者江芷稜/綜合報導
小甜甜到蔡康永的畫展欣賞作品，抱著家人一起合影，她表示常被別人問，「到底為什麼要一直叫康永哥爸爸？人家有承認嗎？」被誤會刻意攀關係，其實從當年綜藝節目《兩代電力公司》到《康熙來了》，以及舞台劇、電影的合作，對方一直默默提攜後輩，「康永爸爸真的沒有遺漏過我，就能明白我們的淵源了！」
最近小甜甜陷入家庭風波，蔡康永發聲力挺，她透露抱著家人和蔡康永見面時，開心炫耀「你看這真的是我生出來的，跟我一樣漂亮吧？」蔡康永幽默回覆，「她真的比你漂亮多了」。以前還會開玩笑說「我真不應該把你從《兩代電力公司》製造出來」，以調侃方式互動，默默支持好友。
小甜甜形容，蔡康永的愛很特別，就像他在展覽裡為大家蒐藏的每一句話，她拍下「讓我們假裝一會兒」、「你自由了」、「沒有反而很好」、「其實可以算了」等8句話表達心聲，網友也鼓勵她加油，「一切會越來越好」、「我也是從兩代電力公司認識甜甜，希望妳早日度過！妳已經很棒了！」、「甜甜，妳值得世界上一切美好」、「妳的善良值得配得起的人」。