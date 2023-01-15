追求挑戰！華為「天才少年」熱愛研發　棄百萬年薪而去

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說起這個「稚暉君」，在台灣可能是個普羅大眾還不熟悉的名號，但在科技業界或中國bilibili上，不少人已經熟悉這名「野生鋼鐵俠」。
「稚暉君」本名彭志輝，1993年出生於江西吉安，現在已經是中國科技圈知名的KOL，人稱華為天才少年，是每個對AI、資工、軟體開發、機器人有興趣的嚮往者都認為難以企及的「大佬」。
稚暉君的學士、碩士就讀於電子科技大學，2018年畢業於電子科技大學後就職於OPPO研究院AI實驗室擔任算法工程師，直到2020年才加入華為。當時科技公司華為已經通過了一份「天才少年」招募計劃，華為創辦人任正非在2019年簽署了一份內部文件，要求從全球招募優秀青年，還稱「這些天才少年就像『泥鰍』一樣，能鑽活華為的組織，激活華為的隊伍。」
就當時透露情報來看，華為「天才少年」計畫薪水酬勞分為三個檔次，最初階的起薪是89.6萬至100.8萬元人民幣，相當於最少有著新台幣400萬元的年薪；而經過了七輪面談的稚暉君則是在2020年9月30日，拿到華為公司的offer，以最高檔次身份進入華為，也就是一年薪水為182萬至201萬元人民幣，相當於每年能領新台幣800萬至880萬元。
除了年薪百萬加入華為天才少年計劃外，稚暉君也旋即加入華為上海AI研究所，但讓他成功在網路上爆紅的只是這一兩年的事。串流時代當道，有不少靠著吸睛影像或話題賺取流量的網紅不斷誕生，但像稚暉君這樣靠著「硬實力」獲得眾人熱議的卻是罕例。
2021年10月，稚暉君發布一部名為《我造了一台鋼鐵俠的機械臂》的影片，引起網友熱議。影片內容是他成功製作出機械手臂「Dummy」，更於廁所透過遠距操作將一顆葡萄完美縫線。
稚暉君在影片中表示，為了製造出這台機械手臂他花了整整4個月的時間，經歷了150個版本的修改，把一台「二手且完全不夠智慧」的機械手臂修改加強成一個全新的、附加各種智慧功能的新產品。
影片當時引發不少中國網友驚嘆，相關討論更一度衝上微博熱搜，而稚暉君當時僅謙虛回應，這是他業餘花心血做的小計畫，系統裡很多零組件是以前累積的，而不是「只花4個月」從無到有，同時表示自己並非天才也並非少年，「只是個愛折騰的極客，更願稱自己為『野生鋼鐵俠』。」
不過就在今年，有中國知情網友透露，稚暉君已經離開了華為。消息指出，稚暉君過去一直在上海昇騰部門做研發，在部門的績效表現非常好，幾乎拿下了「全A」的優異表現，而且公司的榮譽牆上也可以看到他入職這幾年也拿了不少獎項，包含總裁獎、明日之星、金牌團隊等等，因此明顯不是表現不佳或「業務原因」而離職。
消息指出，稚暉君真正離開的原因估計是因為華為內部人事變化大，加上短期內華為並不會大規模朝機器人領域投入研究，而這就是他真正有興趣的方向，另外也有消息指出他也已經獲得天使輪投資，決定出走創業，但未來仍與高機率與華為保持合作。
面對傳言，稚暉君也在微博上證實表示，自己這幾年在華為非常開心。「接下來會開啟一段新的事業，去做更有挑戰的事情，不是因為我們已經有把握把它做好，而是因為，這件事是我一直以來的熱愛和夢想」。
另外對於是否會全職擔任影音創作者，分享他的工作進度，他也表示未來會將bilibili當作記錄自己創業生活的窗口，可能會上傳分享或與大家聊聊他的個人想法與計畫。