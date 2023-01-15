恐怖三寶！國1驚見危險駕駛「邊睡邊開」 國道警說話了
自動駕駛這樣用？一名男網友PO文表示，昨（14）日14時許在國道上，見前方一輛轎車一路壓著內側黃線行駛，且車窗敞開，讓他相當不解，沒想到開到該車旁一看，駕駛竟半躺著「呼呼大睡」，嚇得他趕緊報案，畫面曝光後，網友紛紛傻眼稱「好扯！太危險、太誇張！」、「撞到再說煞車失靈」，質疑「這樣跟酒駕吸毒的有什麼差別？」。
編輯中心／綜合報導
男網友在臉書社團「爆料公社」表示，他在國1北上65公里處見一輛Infiniti Q50轎車，收起後照鏡又車窗全開，且一路不斷壓著內側黃線行駛，接著原PO駕車到他車旁時，卻見到駕駛半躺在駕駛座上，且閉著雙眼疑似在睡覺，嚇得他趕緊請副駕幫忙錄影後並報案，並PO網提醒用路人，行駛到該處多加留意危險駕駛。
畫面曝光後，掀起網友熱議，紛紛留言表示「是有多累？」、「心臟真大顆」、「要一路睡到...？」、「一直壓到反光標還可以睡？」、「是使用自動往生系統？」，更質疑「這種跟酒駕吸毒的有什麼差別？」，更有網友發現，該車駕駛疑似是慣犯，之前就有利用自駕輔助系統，在行駛過程中將雙手伸出窗外，讓見狀的其他車主相當傻眼。
對此，國道公路警察局第一大隊表示，經檢視影像，該男子為危險駕駛，依《道路交通管理處罰條例》將可重罰2萬4千元罰鍰，並吊扣汽車牌照6個月，將通知車主到案說明，另依涉犯公共危險罪嫌函送地檢署偵辦。（編輯：林莞茜）