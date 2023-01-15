2024總統大選　最新民調：藍營侯友宜領先郭台銘8%

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台灣民意基金會董事長游盈隆分析指出，換句話說，最新民意顯示，目前國民黨陣營中，侯友宜以三成七領先群雄，郭台銘以二成九居次，朱立倫以7.9%居第三，趙少康4%殿後。這項發現傳達了一個訊息，如果這四位投入爭取國民黨總統提名，侯友宜和郭台銘將居領先群，侯友宜暫時領先郭台銘8個百分點，如果最後只有侯友宜和郭台銘爭取提名，雙方差距將非常接近。
當詢問「在民進黨方面，傳出賴清德、陳建仁和蘇貞昌都有可能爭取總統提名。這三個人當中，你比較希望誰出線?」結果發現： 57.7%賴清德，16.7%陳建仁，5.9%蘇貞昌，17.2%沒意見，2.6%不知道、拒答。 換句話說，最新民意顯示，目前民進黨陣營中，賴清德以五成八一枝獨秀，陳建仁以一成七居次，蘇貞昌以 5.9%殿後。這項發現傳達了一個訊息，那就是， 三位綠營最可能投入爭取民進黨總統提名的人選中，賴清德正遙遙領先群雄。 未來是否會有新的變數?值得觀察。請參見圖 2。
游盈隆指出，賴清德目前遙遙領先陳建仁和蘇貞昌，可以理解，因為他已經準備將近四年，早已擁有可觀支持者，而且過去一個月投入民進黨主席選舉，那是一人的選舉，一人獨享全國鎂光燈，尤其是民進黨敗選後最低迷黯淡的時刻，有民進黨救星的架勢。至於陳建仁和蘇貞昌，都是傳說中的可能人選，也是蔡英文最親密的政治伙伴，難免受蔡總統個人政治聲望大幅下跌的拖累。值得注意的事，蘇貞昌只獲不到6個百分點的支持，人氣和光環盡失，這應和 2022 民進黨敗選後蘇內閣遲遲未總辭並改組有關。
山水民意研究公司受基金會委託，主要負責抽樣設計、電話訪談與統計分析。訪問期間是2023年1月9至11日三天；以全國為範圍的二十歲以上成年人；抽樣方法是以全國住宅電話用戶為抽樣架構，以系統抽樣加尾數兩碼隨機方式抽樣;有效樣本1085人；抽樣誤差在 95%信心水準下約正負 2.98 個百分點。並依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構