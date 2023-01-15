台股春節前布局！專家建議觀察強勢股　捕捉拉回時機進場

上週台股開高走高，主要是市場對於長假效應已經提前反應，信心逐漸鞏固，大盤週一即跳空跨越月線壓制，隨後震盪向上，終場加權指數累計上漲450.79點，漲幅3.14％，收盤指數為14824.13點。OTC指數則顯得落寞，一週僅上漲0.26％，收盤指數為186.22點。
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永豐投顧指出，就國際市場而言，美國股市仍然不強，不過美國通膨降溫已成市場共識，故Fed官員雖然屢屢出言恐嚇，僅能冷卻市場，美股還是反彈。歐洲股市近期有明顯進展，最大特徵是歐元走強，美國升息循環進入尾聲，資金逐漸回流非美國市場，此趨勢應該其他股市、也包含台股。
觀察看類股表現，半導體大漲7.4%，台積電法說會後市場認為該公司業績2Q落底，台積電漲9.1%，聯電漲7.1%。水泥漲3.1%，中國防疫政策轉向與搶救房地產，建材需求有望回溫，台泥漲5.6%。光電股跌2.9%，大立光法說表示手機行業需求差，大立光跌8%，玉晶光跌2.3%。
永豐投顧表示，本週是春節前布局、與賣股的最後機會，由上週股市走勢顯示，雖然個股之間展現強弱勢，表示投資人有意願提前布局，但是短線投資人仍會把握賣短機會，因此股價衝高容易拉回。因此為了因應此一特殊格局，建議觀察市場強勢股，捕捉拉回時機進場。
永豐投顧提到，元月因為春節假期，海峽兩岸廠商幾乎休假半個月，勢必反映在製造業的業績上。相反的，由於對岸防疫政策大轉變，消費、旅遊等支出可望大增，相關類股業績可觀。基於以上觀點，對於製造業中下游應該提高警覺，而著力於中國消費市場的公司則可以把握機會。
另外，從美國CPI數據來看，永豐投顧認為，通膨降溫與進入升息循環尾聲逐漸成為市場共識，但是景氣指標呈現落後或是同時現象，會對於市場信心造成短期衝擊。此外由於景氣不明，近期不容易有持續強勢類股，因此建議資金在電子、電力建設、消費類與高股息等題材間輪作。
綜合以上，永豐投顧指出，中期台股看多，應偏多操作，然而假期太長，不建議大筆投入，再者因為波動、輪動劇烈，建議把握拉回機會才進場，同時注意短線價差，本週指數空間看14600至15000。