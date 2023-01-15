俄再射飛彈！烏克蘭公寓爆炸釀12死 關鍵基礎設施遭攻擊
烏克蘭14日上午包括首都基輔在內多座城市遭俄羅斯攻擊，官員通報如宮殿等關鍵基礎設施遭到彈襲，包含哈爾科夫州（Kharkiv Oblast）、札波羅熱（Zaporizhzhia）、第聶伯羅彼得羅夫斯克州（Dnipropetrovsk）地區也發生攻擊事件，其中有棟9層樓高的公寓遭到飛彈直擊，至少60人受傷、12人死亡。
國際中心楊智傑／綜合報導
俄烏戰爭將屆一週年但戰事仍未見停火，昨（14）日烏克蘭多座城市遭到俄軍攻擊，首都基輔市政府指出，一處基礎設施遭到襲擊，市長克里契科（Vitali Klitschko）表示，基輔第聶伯羅區（Dniprovskiy）發生爆炸，且有火箭碎片掉落，不過目前沒有任何傷亡，但基礎設施的破壞仍對民生帶來嚴重影響。
第聶伯羅彼得羅夫斯克州則沒有那麼幸運，州長列茲尼琴科（Valentyn Reznichenko）表示當地一棟公寓受到俄軍的Kh-22巡弋飛彈直接攻擊，鄰近公寓也被爆炸波及。該起公寓遭毀事件造成12人死亡，目前救援人員仍在瓦礫堆中尋找生還者。
烏克蘭空軍聲明指出，俄羅斯發射的這種老式飛彈精確度偏低，去年6月俄羅斯就曾發射Kh-22飛彈擊中克列緬丘格市（Kremenchuk）一座購物中心，造成18人死亡；空軍發言人伊納特（Yurii Ihnat）更稱，使用這類精確度低的飛彈襲擊一個人口稠密的都市儼然就是完全沒有正當理由的「恐怖行為」。
除了對城市發動攻擊外，俄羅斯這波軍事行動的目標依舊是烏克蘭多數基礎設施。烏克蘭東北部的哈爾科夫州州長西涅古波夫（Oleg Synegubov）表示，敵人對關鍵的基礎設施和工業設施發動了飛彈攻擊；烏克蘭國家電力公司亦表示，近5個地區的能源設施遭到破壞，工作人員正在全力搶修中。