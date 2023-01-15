宋逸民連續發文嗆教友！李明依砲轟：謙卑反省很難嗎

宋逸民、陳維齡夫婦設立的「藝起發光」教會，因小甜甜換角風波引發後續效應，包括黃國倫、李明依、醫藥記者王瑞玲等前教友，都紛紛發聲要他澄清9大爭議。不過，宋逸民4日匆匆結束記者會，全程照稿唸，不開放媒體提問，反而選擇在社群平台與教友繼續互槓，讓李明依看不下去，詰問他「謙卑反省一下自己，是真的有這麼難嗎？」
記者江芷稜/綜合報導
醫藥記者王瑞玲透露，宋逸民前年要求教友利用太魯閣出軌意外做假見證，且她為擴堂奉獻金錢後，就和家人一起被逐出教會，不給一絲機會解釋，奉獻金額與會計報稅數字不符等，讓人無法信服。宋逸民也決定不忍了，出面指王瑞玲私下多次求饒想回到教會，如果對方同意願意公開訊息，雙方在臉書隔空開戰，你來我往戰火猛烈。
宋逸民強調手上握有和小甜甜、王瑞玲通訊的對話截圖和錄音，願意公開證據對質，對於外界罵聲不斷、灌爆留言，他特別設定「只有追蹤自己超過24小時」的網友才能評論。此舉讓資深藝人李明依看不下去，狠批宋逸民一直只對媒體放話，而不願意真誠面對已經受傷的前教友，「這齣戲還不能落幕，是否你還戀棧名聲，謙卑反省一下自己，是真的有這麼難嗎？」
李明依說，身邊的其他教友都因這次風波籠罩負面形象，還要忍耐到何時，宋逸民既然稱為牧者，就更要有神的僕人的心，「其實，基督信仰是在生活中做見證，牧者本身一直放話攻擊、喊冤，確實少見」，希望這起爭議事件能盡快平息。