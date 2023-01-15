冷氣團越晚越冷！8縣市低溫特報 桃園以北傍晚後剩10度
受到鋒面突過加上大陸冷氣團南下影響，今（15）日各地氣溫明顯下滑，且持續降溫中，截至今日上午10時為止，台灣本島最低溫落在新北市富貴角的攝氏12.2度。中央氣象局預估，今日各地仍處在氣溫下滑的階段，且越晚會越冷，預計今天傍晚到明天，桃園以北地區有持續10度左右或以下氣溫發生機率，且將一路冷到週二（1/17），且今日基隆北海岸、大台北山區及馬祖有雨，東北部及桃園以北地區有短暫雨，其他地區有有局部短暫雨，提醒民眾外出要記得攜帶雨具。這波冷氣團預計明後兩天（1/16~1/17）影響最明顯，北台灣氣溫明顯偏冷，最低溫下探攝氏12度，高溫約攝氏15到17度，天氣較為濕冷，東部地區低溫約攝氏14度，中南部地區早晚低溫僅攝氏12到14度，高溫約攝氏20到24度，日夜溫差較大。
記者張勵德/綜合報導
氣象局目前持續針對苗栗以北、金門、馬祖等8縣市發布低溫特報。基隆、台北、新北及桃園為橙色燈號，有持續攝氏10度左右或以下氣溫發生的機率，新竹、苗栗及金門為黃色燈號，有攝氏10度以下氣溫發生的機率，提醒民眾留意。另外，受到東北季風影響，氣象局今日上午也針對基隆北海岸發布大雨特報。
氣象局表示，這波冷氣團挾帶的水氣較多，北部及東半部地區天氣偏濕冷。預計這波冷氣團週三（1/18）起逐漸減弱，北台灣氣溫稍微回升約攝氏2到3度，不過桃園以北及東半部地區仍有局部短暫雨。到了周五（1/20）小年夜當天東北季風增強，北部及東北部地區天氣又會轉涼，北部及東半部地區有短暫雨，至於中南部地區未來一週仍維持多雲到晴。
氣象局提醒，相較於前幾天全台晴朗穩定，未來一週天氣天氣變化較大，尤其北部、東北部地區天氣偏濕冷，民眾除了要注意保暖，外出也要記得攜帶雨具。
東北風明顯偏強，高雄以北、東半部(含蘭嶼、綠島)、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖易有9至10級強陣風，桃園至彰化及屏東地區亦有較強陣風，鄰近海域並有較大風浪，請特別注意。