小資女最愛！3大女裝特賣3件5折 美式潮牌最低1折起
▲小資女最愛的電商網拍3大品牌PAZZO、MEIER.Q、The Butters，於遠東SOGO百貨忠孝館祭出冬季特賣，各式風格女裝「任選3件享5折」優惠，消費滿1600元還送「活動限定拍貼機乙次」；美式潮牌Ed Hardy則睽違3年推出新春快閃特賣會，於微風復興本館8樓Mega Studio C2區，祭出全系列商品折扣最低1折、最高5折優惠，現場再加碼購買3件結帳享85折、5件再享75折（1折商品除外）。（圖／翻攝自PAZZO官網）
記者蕭涵云/綜合報導
2023-01-15 11:41:27
最近氣候溫差大，年前備個新衣好過年，小資女最愛的電商網拍3大品牌PAZZO、MEIER.Q、The Butters，於遠東SOGO百貨忠孝館祭出冬季特賣，各式風格女裝「任選3件享5折」優惠，消費滿1600元還送「活動限定拍貼機乙次」；美式潮牌Ed Hardy則睽違3年推出新春快閃特賣會，於微風復興本館8樓Mega Studio C2區，祭出全系列商品折扣最低1折、最高5折優惠，現場再加碼購買3件結帳享85折、5件再享75折（1折商品除外）。
以電商女裝起家的PAZZO，去年9月狹高人氣開出第一間實體「PAZZO形象概念店」，結合人氣早午餐名店BURN與空中花園採複合式經營，引發眾多粉絲朝聖，預計今年將再開出6間實體店。最新於遠東SOGO百貨忠孝館12F活動會館，推出 「PAZZO女裝冬季特賣」，聚集PAZZO、MEIER.Q、The Butters三大品牌各式風格女裝，包括最受歡迎的洋裝、禦寒保暖毛衣、與針織外套等單品，至今日1/15(日)為止，祭出「任選3件商品享5折」優惠；消費滿1600元還送「活動限定拍貼機乙次」；滿3000元現折300元。官網則可購至明天1/16(一)，要買要快。
而以街頭龐克搖滾風格受到歡迎的美式潮牌Ed Hardy，即日起至1/22(日)於微風復興本館8樓Mega Studio C2區，舉辦睽違3年的
「Ed Hardy 新春快閃特賣會」包括各款時尚服飾與配件，祭出全系列商品折扣最低1折、最高5折優惠，現場再加碼購買3件結帳享85折、5件再享75折（1折商品除外）；且只要於結帳出示在IG限動或貼文@edhardytw @breezecouturetw 現場再折100元。 ▲PAZZO小法式後領抽皺澎袖洋裝，原價890元。（圖／SOGO提供） ▲PAZZO拼接感菱格紋針織外套，原價1290元。（圖／SOGO提供） ▲Ed Hardy虎頭花卉棒球外套，特價7,512元（原價18,780 元）。（圖／微風提供） ▲Ed Hardy瘋狂骷髏牛仔褲，1折特價1,538元（原價15,380元）。（圖／微風提供）