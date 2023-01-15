智慧局CCUS專利報告　鼓勵中小企業視「這技術」為新商機

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「2050淨零排放」是全世界共同的目標，要達到碳中和，綠電雖然是關鍵的因素之一，但是「碳捕捉、再利用及封存（CCUS）」更是被視為邁向淨零排放的最後一哩路。
為協助業界了解CCUS技術的全球專利布局，經濟部智慧財產局整理分析CCUS專利申請的趨勢與各國申請人專利布局的情形，提供產業界參考運用。
據統計，全球有關CCUS的專利技術共計約1萬2610案，其中「碳捕捉技術」約7406案、「碳再利用技術」約4399案、「碳封存技術」約805案，隨著全球對於氣候變遷議題的重視，CCUS相關申請案件數也持續增長。經探討全球布局後發現，市場大小及對於相關議題重視程度會影響申請人的布局規模，其中以中國大陸、歐洲、美國數量較多，且多為在地申請。
智慧局指出，碳捕捉技術中，以將排放氣體中的二氧化碳溶於吸收劑進行捕捉的吸收技術的相關案件最多，技術也最成熟，占39.1%。
其次是在排放氣體中，將二氧化碳附著在吸附劑上進行捕捉之吸附技術占26.7%，再者是透過排放氣體通過有機或無機材質的薄膜，使二氧化碳與其他氣體分離的薄膜分離的技術占12.5%，雖然吸收技術的專利案件申請量占大宗，但利用吸附及薄膜分離技術的專利案件申請量也有逐年上升的趨勢，顯示各國申請人在碳捕捉技術的研發，正朝向多元技術發展。
智慧局表示，台灣在碳捕捉技術的專利申請量較少，但仍有企業或學研機構經由自身的製程對於碳捕捉相關技術進行研發與專利布局，例如工業技術研究院與台灣水泥公司共同合作，利用鈣迴路的方式進行二氧化碳的捕捉，以減少水泥製程中的能耗及額外產生的二氧化碳，為碳捕捉的技術占得先機。
智慧局提到，碳再利用技術的應用相當廣泛，舉凡將二氧化碳轉化成甲醇、甲烷等化學品，甚至可將二氧化碳轉化成新穎碳材，例如石墨烯、碳管、碳纖維等。在二氧化碳再利用的應用中，以將二氧化碳轉化成甲醇以及甲烷的專利申請案件量較多。
由於該類技術可提升石化產業競爭優勢，台灣中油、台塑等大企業均往此方向發展，而中鋼也發揮其在地優勢，與附近石化業者合作進行鋼化聯產，將碳捕捉及再利用的效益發揮到最大。另外，全球新穎碳材的研發數量不多，目前投入者多屬新創公司，對於台灣中小企業而言，可將二氧化碳生成新穎碳材的技術視為一個新的商機。
智慧局說明，碳封存技術主要以擁有石油天然氣資源的國家或開採公司的申請案件量最多，其中，透過將二氧化碳注入地底下之油氣層，在採集油氣同時將二氧化碳封存在油氣層中的技術最多占48.1%。但因台灣非主要天然氣或石油生產國，且將二氧化碳注入地層中，除受限於法規制度外，也需取得附近居民的認同，實行難度較高。
智慧局強調，隨著各國對於減碳逐漸達成共識，法規日趨嚴謹，碳價與日俱增，台灣產業界可經由了解全球CCUS專利的布局情形，透過自身優勢，串連資源積極研發，才能在零碳經濟浪潮下，搶占龐大的永續商機，創造環境永續發展及提升經濟動能的雙贏局面。