綠營基層猛轟王世堅、高嘉瑜 黃珊珊：是非善惡不可抹滅
民進黨在去年11月九合一大選、12月嘉義市長選舉、今年1月北市第三選區立委補選都敗選，綠營基層將敗選責任歸咎於立委高嘉瑜與北市議員王世堅的言論，要求將高、王兩人黨紀處分。前台北市副市長黃珊珊今（15）日表示，是非善惡的那條線不可抹滅，社會大眾也在看著那條線。
記者呂炯昌／台北報導
民眾黨主席柯文哲與黃珊珊今日上午一同出席市議員陳宥丞舉辦的「內湖737市場新春揮毫 」活動，針對外界希望她參選2024立委的呼聲，黃珊珊受訪僅表示，先過好年，大家不要每天都在想選舉，並呼籲民眾今年過年赴菜市場採買，富足地過好新年。
媒體問連續兩天跟柯文哲同台，接下來在選舉會扮演什麼樣的角色？黃珊珊說，現在先把手跟腳的傷養好比較重好，有具體規劃會跟大家報告，感謝大家每天都在幫她找工作。
媒體問王世堅與高嘉瑜近期頻遭黨內砲轟，會想幫他們聲援嗎？黃珊珊表示，無論是哪個政黨，社會裡強調的還是公平正義與是非善惡，可以對大家的評論有不同立場，但是非善惡的那條線不可抹滅，對於民進黨內的意見她沒有什麼評論，但社會也在看著那條線。
黃珊珊說，這些事情不是以前都發生過嗎？例如「十一寇」以前都發生過，政黨要記取教訓，百姓還是在看，對於怎麼教孩子，在學校不同意見都不敢表達，這是我們要的下一代樣子嗎？對錯給市民去做評價、政黨要記取教訓。