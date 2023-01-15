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東區勺日x TCRC「餅乾SHOT杯」回歸　普諾推逼真釋迦蛋糕

▲台北東區最美咖啡廳勺日與台南最難預訂、亞洲TOP 50最佳酒吧TCRC攜手推出的「餅乾SHOT杯」，如今在勺日店內限期回歸新口味酒飲與甜點！（圖／勺日提供）
▲台北東區最美咖啡廳勺日與台南最難預訂、亞洲TOP 50最佳酒吧TCRC攜手推出的「餅乾SHOT杯」，如今在勺日店內限期回歸新口味酒飲與甜點！（圖／勺日提供）

記者蕭涵云/綜合報導

台北東區又有新鮮事！曾在去年「500趴」派對上天天被秒殺，台北東區最美咖啡廳勺日與台南最難預訂、亞洲TOP 50最佳酒吧TCRC攜手推出的「餅乾SHOT杯」，如今在勺日店內推出新口味酒飲與甜點限期回歸！而以「魚頭君」擬真蛋糕闖出名號的普諾麵包坊，2023推出網美系開運甜點，打造整顆逼真釋迦造型的「旺釋如意」蛋糕寵粉。

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還記得快閃「500趴」、天天被秒殺的「餅乾SHOT杯」嗎？由長期關注永續餐飲議題的勺日團隊，為呼應減塑更換外帶杯與吸管，於去年展開歷時超過半年的餅乾SHOT杯研發，不斷試做與調整克服酒水外滲及餅乾軟化的困境，邀請台南最難預訂、有著「南霸天」美名的亞洲TOP 50最佳酒吧TCRC打造聯名之作，一鳴驚人。

如今雙方再度攜手共同研發新口味，於台北東區最美咖啡廳勺日限期回歸，1月份首波開賣以紅酒與黑醋栗香甜酒混合調製的「覆盆子紅酒」款，散發淡淡香草芬芳的酒水，優雅而均衡，餘韻還帶有莓果香氣與橡木調，加上奶油乳酪裝飾一起入口更添creamy口感。而「提拉米蘇杯」甜點則將勺日招牌提拉米蘇可頌鬆餅的杏仁海綿蛋糕、Mascarpone起司與咖啡糖漿層層疊放至餅乾杯中，再灑上濃郁可可粉及檸檬百里香完美作收。即日起開賣至2/28，勺日x TCRC聯名款餅乾SHOT杯，每日限量販售10組。

勺日咖啡廳招牌可頌鬆餅同時自1月用料升級，全面使用法國品牌BRIDOR的100%奶油可頌，口感更加酥脆分明、奶香加倍濃郁；最新的草莓季限定「抹茶莓好可頌塔」，不只可品嚐有25年歷史的法國美味，一層層將熱壓可頌鬆餅、新鮮切片草莓與鮮奶油堆疊成塔的浮誇外型，更是近期網美打卡必拍餐點。還可搭配冬季限定的「海鹽拿鐵」一起嚐鮮。

無獨有偶，東區「普諾麵包坊・忠孝店」，繼「魚頭君」擬真蛋糕後，又推最新力作「旺釋如意」蛋糕，以整顆逼真釋迦造型打造2023推出網美系開運甜點，西點烘焙主廚曾國原，花了將近整整三月時程，完全不添加任何一點人工色素，以香濃巧克力蛋糕及達克瓦茲為基底，搭配台東的釋迦鳳梨果泥和秘製鳳梨餡層層堆疊，最後外層裹柔軟細緻的義大利乳酪慕斯佐上抹茶粉，形塑出超擬真造型的視覺系甜點。同時開賣「經典鳳梨酥禮盒」、「莓好迎新春」等逾10款草莓系商品。

▲東區勺日x TCRC最新打造2款酒飲及2款甜點，1月首波推出酒飲覆盆子紅酒及甜點提拉米蘇杯，各180元；聯名組合價280元。（圖／勺日提供）
▲東區勺日x TCRC最新打造2款酒飲及2款甜點，1月首波推出酒飲覆盆子紅酒及甜點提拉米蘇杯，各180元；聯名組合價280元。（圖／勺日提供）
▲抹茶莓好可頌塔280元，供應至產季結束。（圖／勺日提供）
▲抹茶莓好可頌塔280元，供應至產季結束。（圖／勺日提供）
▲撒上有如冰晶的海鹽拿鐵180元，販售至3/31。（圖／勺日提供）
▲撒上有如冰晶的海鹽拿鐵180元，販售至3/31。（圖／勺日提供）
▲「旺釋如意」2023開運限定售價220元／顆。（圖／普諾麵包坊提供）
▲「旺釋如意」2023開運限定售價220元／顆。（圖／普諾麵包坊提供）
▲獨家特製22公分的巨無霸「可頌美莓」、夾入吐司的「草莓皇后」等多款美味。（圖／普諾麵包坊提供）
▲獨家特製22公分的巨無霸「可頌美莓」、夾入吐司的「草莓皇后」等多款美味。（圖／普諾麵包坊提供）

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