黃偉晉「爆炸迷因」竄紅被酸奧客！下海開嗆網友：你誰啊
「五堅情」成員黃偉晉在去年的一場直播，談及遇到態度欠佳的客服人員，惹得他心情不爽，氣說下次再遇到對方「我要立刻爆炸」，絕對不會客氣，這段影片被截取製成迷因，在網路上瘋狂轉載暴紅，不過有部分酸民指控他是奧客，還說根本不認識他，請媒體不要報導，結果黃偉晉看到這串留言，再度戲精上身，反嗆對方：「要你認識才能報導？你誰啊？演藝圈風向球是不是？笑死！我不是什麼咖，那你又是什麼咖？」
記者江芷稜/綜合報導
黃偉晉原本是歌手出身，2012年以台灣男團「SpeXial」正式出道，更跨足戲劇、綜藝領域發展，他在《娛樂百分百》裡的狼人殺單元，以真性情表現擄獲不少粉絲。去年10月，他在直播時提到前往電信客服中心櫃檯辦理業務時，遇到態度不佳的工作人員，不斷跳針以「外面都有寫」搪塞他的詢問，讓他相當氣憤，在內心暗自決定，下次若再遇到同一位人員，一定會立刻爆炸、嘶吼、尖叫，把事情鬧大！
但是沒想到之後再去該單位辦理時，就遇到很客氣的工作人員，此事自然沒了下文，但黃偉晉直播時憤怒的口吻，被網紅「半調子文青」製成聖誕節迷因，形容是收到爛禮物時的反應影片，這段影片曝光後，多數網友被逗得哈哈大笑，不斷瘋狂轉載、模仿，堪稱年初的網路金句。
不過有網友不以為然，在相關新聞底下批評「他誰啊？奧客還有理在那邊7788，沒給他一個大嘴巴子就不錯了」，還說他很不像男星，瞬間燃起黃偉晉的怒火，他立刻回覆該網友要弄清事件順序與經過，透露前一天就致電詢問過客服人員，並非到現場搞不清楚狀況，更回嗆酸民「我知道你就是一個很瞎的路人，你長得也很不女生，我還以為你是男生戴假髮」，並一一回覆酸民「乾（干）你屁事」、「小豬」，讓粉絲哭笑不得，笑稱他果然名符其實，現在真的是立刻爆炸了，要他趕緊冷靜一下。