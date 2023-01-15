向口罩告別？日本擬取消「室內戴口罩令」 最快今春生效
日本在各國陸續解封後成為熱門旅遊地，同時國內疫情也逐漸平穩，日本政府近期計畫解除室內戴口罩的限制令，擬放寬至建議「出現病徵再戴口罩」。消息人士表示，這項計畫將把新冠疫情警戒級別向下調整至與季節性流感相同，最快今年春天就可能生效。
國際中心楊智傑／綜合報導
綜合《共同社》等日媒報導，距離日本首宗新冠疫情確診案例恰滿三年，當局有意調整疫情警戒級別。去年5月起，日本政府已放寬防疫規定，民眾在戶外若非交談，原則上無需再配戴口罩，至於室內除非保持2米以上的社交距離，否則仍規定民眾得配戴口罩。
不過報導指出，一派政黨人士稱日本歡迎海外旅客觀光造訪的措施與境內現有的防疫政策相左，有意推動當局將新冠疫情警戒級別下調，而當其法律地位與季節性流感看齊時，防疫措施也能維持相同水平，亦即不再要求民眾室內配戴口罩。這項措施預期最快會在2023年春季一併生效。
不過日本醫界與傳染病專家對此仍持保留態度，認為放寬口罩令可能使死亡數字增加，口罩令仍該在人多密集處，或是人群中有疑似感染或確診者時維持。另外，由於日本人口組成中65歲以上長者將近三成，長者在取消口罩限制後的病歿數字也被認為可能急速增加。