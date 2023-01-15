出訪補外交學分？侯友宜：用SGDs永續環境指標跟國際界接
針對國民黨主席朱立倫農曆年後將訪日本、以及前台北市長、民眾黨主席柯文哲擬定5月訪美，新北市長侯友宜今（15）日出席市政活動被問到有無出訪計畫、為2024總統大選舖路時，侯友宜仍未正面回覆，僅表示在疫情舒緩後，會更密集來跟全世界的大城市共同面對，要用台灣第一個提出SGDs永續環境指標的新北市，跟國際介接。
記者吳嘉億／新北報導
侯友宜表示，新北市是一個國際大城市，雖然這幾年受到疫情影響，但也不會影響到新北市的國際城市外交，不論是在實體或線上，辦了49場的國際外交論壇，有298個城市來參與跟分享；強調新北市的城市外交永不中斷，尤其是在疫情舒緩後，會更密集來跟全世界的大城市共同面對，尤其新北市是台灣第一個提出SGDs永續環境指標的城市，會用SGDs來跟國際介接。
記者也追問根據最近2024總統民調顯示，與鴻海集團創辦人郭台銘僅相差8個百分點，是否擔心會有「郭侯配」問題？侯友宜還是重申，郭董事長在台灣的經濟產業裡面，扮演非常重要的領導人，是我們國家在長遠以來帶動經濟發展很重要的一個關鍵；強調對於郭台銘為國家認真努力及貢獻心存感激，期盼大家一起為國為民，努力扮演不一樣的角色，好好的做事。
日前侯友宜在出席市政活動後，媒體記者私下詢問有無出訪計畫時，侯友宜僅簡單回應「目前沒有」，不過隨著國民黨總統初選日程變化與有意參選人皆紛紛喊出訪計畫，侯友宜思考以「城市外交」進行出訪行程，也不會讓人感到意外。