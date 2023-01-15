新垣結衣懷孕了？無故退掉啤酒代言 「外出穿搭」洩喜訊
日本「國民老婆」新垣結衣與星野源的婚後生活，一直受到外界矚目，人氣不減反增，更讓她接獲無數的廣告代言邀約。怎料，今（15）日就有媒體爆出，新垣結衣已不再和合作多年的啤酒廠商續約，再加上前幾天還被拍到穿著寬鬆的大衣出門，疑似有了身孕，引發外界諸多揣測。
娛樂中心/綜合報導
據悉，日本老牌啤酒廠商Asahi生啤酒，於2021年年底就開始推出以「新垣結衣」為主的系列啤酒廣告，造成產品大熱銷，日本當地一度賣到缺貨。不過，據日本媒體《女性SEVEN》今日報導指出，新垣結衣今年已不再和Asahi生啤酒續約，反而找來另一位年輕女星接棒。
報導指出，由於新垣結衣在這段期間並沒有發生任何負面新聞，會無緣無故退出酒類代言的女星，大多都是有孕在身，另外，新垣結衣在去年12月為宣傳戲劇《鎌倉殿的13人》有公開露面，當時還特別穿一件較為寬鬆的洋裝，但那次之後就再也沒有安排其他公開活動。
此外，報導也拍到新垣結衣在1月上旬外出時，同樣穿著寬鬆的衣物，但外頭卻多加一件大外套，似乎刻意隱藏自己身型。有趣的是，也有記者還特別打給新垣結衣遠在沖繩的爸爸，雖然沒有得到正面回應，但爸爸的語氣充滿笑意，種種線索都讓外界相當好奇，推測新垣結衣應該是真的懷孕了，引起熱議。（編輯：詹鎰睿）