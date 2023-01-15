黃明志怒了！爆料男星染指朋友　恐與吳亦凡當獄友

來自馬來西亞的歌手黃明志，昨（14）日在台北西門町舉辦《高清無碼》專輯簽唱會，在爆乳辣妹的美背上寫書法，完成人體春聯、大玩野球拳，氣氛相當歡樂，凌晨卻無預警在IG限時動態爆料，砲轟某位男星私生活混亂，如果被抓到可能會跟吳亦凡當獄友，引起粉絲熱議。
記者江芷稜/綜合報導
向來語不驚人死不休的黃明志，在IG限動發文，指控某人「你硬上小妹妹（我朋友）還死命不XX，還XX人家的事情，如果被你祖國捉到，你就準備打包去跟牙籤做roommate（室友）了，到時候看你還愛不愛祖國。」由於男星吳亦凡被網友戲稱叫牙籤，因染指未成年少女一審被判刑13年，黃明志這項指控可說是相當嚴重。
他還以粵語寫下一串文字，指男人會有色心很正常，但為了錢出賣自己出生的地方，說出愚蠢的言論，實在是不明事理，並以粗口作結尾，標註「不是不報時候未到」，宣洩內心的憤怒。他暗諷這位愛國男星對自己的朋友下手，若不法行為被抓到的話，恐怕會有牢獄之災，警告意味濃厚，讓網友相當好奇他說的人物究竟是誰。
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