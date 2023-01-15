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黃明志怒了！爆料男星染指朋友　恐與吳亦凡當獄友

▲黃明志凌晨在IG砲轟男星硬上女性，若被揭發恐入獄。（圖／亞洲通文創提供）
▲黃明志凌晨在IG砲轟男星硬上女性，若被揭發恐入獄。（圖／亞洲通文創提供）

記者江芷稜/綜合報導

來自馬來西亞的歌手黃明志，昨（14）日在台北西門町舉辦《高清無碼》專輯簽唱會，在爆乳辣妹的美背上寫書法，完成人體春聯、大玩野球拳，氣氛相當歡樂，凌晨卻無預警在IG限時動態爆料，砲轟某位男星私生活混亂，如果被抓到可能會跟吳亦凡當獄友，引起粉絲熱議。

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▲黃明志14日在西門町舉辦簽唱會，邀請辣妹上台寫人體春聯。（圖／亞洲通文創提供）
▲黃明志14日在西門町舉辦簽唱會，邀請辣妹上台寫人體春聯。（圖／亞洲通文創提供）
▲黃明志在美女背上寫下「兔年快樂」四個字。（圖／亞洲通文創提供）
▲黃明志在美女背上寫下「兔年快樂」四個字。（圖／亞洲通文創提供）
向來語不驚人死不休的黃明志，在IG限動發文，指控某人「你硬上小妹妹（我朋友）還死命不XX，還XX人家的事情，如果被你祖國捉到，你就準備打包去跟牙籤做roommate（室友）了，到時候看你還愛不愛祖國。」由於男星吳亦凡被網友戲稱叫牙籤，因染指未成年少女一審被判刑13年，黃明志這項指控可說是相當嚴重。

▲黃明志在台灣宣傳新專輯，獲得大批粉絲支持。（圖／亞洲通文創提供）
▲黃明志在台灣宣傳新專輯，獲得大批粉絲支持。（圖／亞洲通文創提供）
▲黃明志在IG限時動態砲轟男星，引起網友猜測。（圖／翻攝自黃明志IG）
▲黃明志在IG限時動態砲轟男星，引起網友猜測。（圖／翻攝自黃明志IG）
他還以粵語寫下一串文字，指男人會有色心很正常，但為了錢出賣自己出生的地方，說出愚蠢的言論，實在是不明事理，並以粗口作結尾，標註「不是不報時候未到」，宣洩內心的憤怒。他暗諷這位愛國男星對自己的朋友下手，若不法行為被抓到的話，恐怕會有牢獄之災，警告意味濃厚，讓網友相當好奇他說的人物究竟是誰。

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 

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