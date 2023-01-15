高以翔猝逝同電視台！張新成錄影比腕力「手臂恐怖骨折」
中國大陸男星張新成，演出過多部知名作品《相愛穿梭千年2：月光下的交換》、《你好，舊時光》，其中又以出演《以家人之名》飾演賀子秋一角而廣為人知，因而獲得「新生代戲劇男神」的美譽。日前，張新成錄製綜藝節目時，與競爭對手比腕力時，居然造成他手臂骨折，緊急送醫治療。
記者黃雅琪/綜合報導
現年27歲的戲劇男神張新成，日前錄製「浙江衛視」綜藝節目《我們的客棧》，他與歌手張杰比腕力的時候，雙方都賣力的展現求勝欲！不料，原本開開心心的競賽項目，卻造成張新成手臂骨折，節目錄影緊急暫停，工作人員著急得將張新成送醫治療，與他比賽的對手張杰全程陪同就醫。4年前，逝世的台灣男星高以翔，也是因為在錄製浙江衛視節目《追我吧》的時候，意外猝死。
事後，張新成微博發文報平安：「本哥在節目錄製期間，意外手臂受傷，已於第一時間送醫治療。現已無大礙，請大家不要擔心。」節目《我們的客棧》微博則是發表道歉聲明：「事發後，節目組第一時間將嘉賓送至醫院，經專業醫生治療，張新成先生已回到酒店休息。接下來，節目組將全程陪同張新成先生的治療，直至康復。非常感謝張新成先生及其團隊的理解與包容，向張新成先生表達誠摯的歉意！」