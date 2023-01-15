曾與馮小剛對戲！《老炮兒》資深男星管宗祥享嵩壽101歲
中國大陸資深演員管宗祥，於1月13日凌晨逝世，享嵩壽101歲。管宗祥的兒子是知名導演管虎，他所執導的劇情片《老炮兒》，曾獲得第52屆金馬獎提名「最佳原著劇本」、「最佳男主角」獎項，最後該劇的主演馮小剛也成功榮登影帝。其父親管宗祥力挺兒子，也在此片參與演出「二爺」一角，與男主角馮小剛有多場對手戲，管宗祥在片中凌亂的白髮、滄桑身影，雖然台詞不多但留給觀眾深刻印象。
記者黃雅琪/綜合報導
綜合陸媒報導，管宗祥西元1922年生於山東平邑、1942年在山東參加八路軍，擔任文工團團員、1946年加入中國共產黨，1949年後在北京電影製片廠展開演員生涯，演出過歌劇、話劇、京劇近20部，主演《包氏父子》、《祝福》、《雙雄會》、《良宵血案》等片。此外，他還拍攝過電視劇作品《浪跡天涯》、《黃粱夢》、《大飯店小故事》、《武生泰斗》等劇。並著有自傳《電影瘋人》、《表演藝術生涯四十五年》等作品。
得知管宗祥逝世，《經典再現》節目負責人賈月亮難掩哀傷，他曾經做過多期管宗祥的作品回顧展：「生活中的管宗祥為人仁義、幽默、實在，我們最後一次見面是2019年，後來他們搬到了燕郊的養老院住，但我們一直有聯繫，希望老人家一路走好！」